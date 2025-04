Fiala vyzýva na premyslenú reakciu na americké clá: Varuje pred lacným tovarom z Číny

Petr Fiala (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

PRAHA – Na americké clá, ktoré na dovoz tovaru z mnohých krajín zaviedol prezident USA Donald Trump, je podľa českého premiéra Petra Fialu potrebné reagovať bez emócií a premyslene. Cieľom Európy je dosiahnuť nulové alebo nízke clá a k tomu podľa neho smerujú aj kroky, ktoré EÚ robí. Zároveň varoval pred „záplavou“ lacného tovaru z Číny, ktorá sa v Európe zrejme bude snažiť predať tovar pôvodne určený na americký trh. Podľa Fialu by to mohlo poškodiť české firmy. Povedal to v stredu po rokovaní vlády, na ktorom sa ministri mimoriadne zaoberali dôsledkami ciel na českú ekonomiku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.