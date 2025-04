Koalícia má zarobené na ďalší problém: SNS chce rušiť transakčnú daň, Kamenický posiela Dankovi osobný odkaz

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – To, že opozícia dlhodobo kritizuje transakčnú daň a tlačí na jej zrušenie nie je žiadnym tajomstvom. To, že proti nej otvorene vystúpi aj časť koalície krátko potom, ako začala v praxi fungovať, je však iná káva. Navrh na jej zrušenie chce na koaličnej rade predložiť predseda SNS Andrej Danko. Podporu pre takýto krok našiel v novom ministrovi informatizácie Samuelovi Migaľovi. Financmajster Ladislav Kamenický (Smer-SSD) však za transakčnou daňou stojí a Andrejovi Dankovi adresoval prosbu.

SNS v prípade, že so zrušením transakčnej dane nebude úspešná, chce aspoň aby došlo k úpravám. Podľa národniarov daň nemá opodstatnenie a je potrebné ju zrušiť k 1. júlu, najneskôr však k 1. januáru 2026. „Je zrejmé z prvých dní, že táto daň je pohromou pre malých a stredných podnikateľov,“ uviedla strana. Je podľa nich nepredstaviteľné, aby sa používala ďalej bez ohľadu na stav verejných financií. Daň je tiež z ich pohľadu „drzá“ a neefektívna a nemá čo robiť v slovenskom daňovom systéme.Od ministra financí chcú, aby predstavil daňovú reformu. „Systémové nastavenie, ktoré odzrkadlí spravodlivý princíp zdaňovania, a to nižšie dane pre menej zarábajúcich a vyššie dane pre viac zarábajúcich,“ ozrejmili.

„Vnímam aj v koalícii ľudí, ktorí sú proti transakčnej dani. Dnes to už stojí a padá len na Robertovi Ficovi. Ja som presvedčený, že bude prijímať argumenty na to, aby sme hľadali iné zdroje v štáte,“ povedal predseda SNS Andrej Danko. Na zrušení transakčnej dane sa chce podľa vlastných slov najprv dohodnúť s koaličnými partnermi a ak neuspeje, plánuje prísť s návrhom na jej zrušenie do parlamentu. „Je mi úplne jedno, kto ako bude hlasovať, uvítam každý hlas, aj koalície, aj opozície,“ priblížil Danko a zopakoval, že transakčná daň je „bezcitný a neetický experiment“.

Spojenca môže mať v ministrovi investícii Samuelovi Migaľovi. „My už sme v minulosti mali na túto tému debatu a pokiaľ s touto témou príde na koaličnú radu, tak ja si viem predstaviť, že vo mne nájde partnera na podporu zrušenia alebo nejakej transformácie tej transakčnej dane. A to z jednoduchého dôvodu, som osobne presvedčený o tom, že štát by pri konsolidácii mal v prvom rade hľadať vo svojich výdavkoch a nie rovno skočiť do toho, že bude brať ľuďom,“ odkázal Migaľ smerom k Dankovi.

Kamenický transakčnú daň bráni

Minister financií Ladislav Kamenický sa však na plány šéfa SNS pozerá s nevôľou. „Andrej Danko dobre vie, v akom stave sme zdedili verejné financie po Matovičovi, Hegerovi a Ódorovi. Na tom, že je konsolidácia potrebná, sa zhoduje nielen koalícia, ale aj opozícia,“ odkázal. „Transakčná daň je súčasťou druhého konsolidačného balíka vo výške 2,8 miliardy eur a Andrej Danko bol súčasťou rokovaní o jej zavedení a za ňu aj hlasoval. Daň z finančných transakcií má priniesť do štátnej kasy 700 miliónov eur, čo nie je jednoduché nahradiť (náhradou však nie je iné už zamýšľané opatrenie MF, nakoľko sa konsolidujú miliardy eur),“ pokračuje. Dodal, že vzhľadom na obrovskú výšku konsolidácie, ak by sa v druhom kole konsolidovalo len na strane DPH, tak by sme museli DPH zdvihnúť na 26%, resp. daň z príjmov o 13 p.b., čo nikto nechce.

„Živnostníci a malé firmy s obratom do 100 tisíc eur majú vďaka Andrejovi Dankovi a vláde Roberta Fica jedny z najnižších daní v EÚ! Je to však dekonsolidačné a aj na tieto výhody sme museli prijať iné konsolidačné opatrenia, aby sme to vedeli doručiť. Tak funguje ekonomika,“ vysvetľuje ďalej. Navyše dodal, že sadzba transakčnej dane je 0,4%, dokonca je zastropovaná na 40 eur, čo nie je podľa neho suma, ktorá zruinuje podnikanie. „Z transakčnej dane sa snaží opozícia spraviť ´bubáka´. Odmietam to a oznamujem, že transakčná daň funguje a jej dopady sa populisticky nafukujú,“ uviedol financmajster.

Poukázal tiež na to, že na rozdiel od Maďarska, kde transakčnú daň platia aj bežní ľudia, na Slovensku sme transakčnú daň nastavili tak, aby sa nevzťahovala na bežných ľudí, dôchodcov, zamestnancov, samotné obce, VÚC a neplatí sa pri prevodoch z platobných kariet nielen bežných ľudí, ale aj živnostníkov a podnikateľov.

Kamenický tvrdí, že v čase konsolidácie je hovoriť o znižovaní príjmov a zvyšovaní výdavkov nezodpovedné a populistické. „Chcel by som požiadať koaličných partnerov, aby im nepomáhali rozkladať túto vládu. Torpédovanie konsolidácie verejných financií je vodou na mlyn opozície a je ekonomicky nezodpovedné. Nechceme, aby na Slovensku vládli progresívci. Postavme sa im spoločne a najmä odborne. Ak sa progresívci dostanú k vláde, zrušia transakčnú daň a jej výpadok vykompenzujú zrušením 13. dôchodkov a iných sociálnych benefitov pre bežných ľudí na Slovensku,“ dodal. Osobitný odkaz má pre Danka. „Andrej, mám jednu prosbu: nepomáhaj im v tom,“ dodal.

Tvrdý Gašpar

Servítku pred ústa si však nedával podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SSD). "Andrej Danko v posledných dňoch namiesto spolupráce v koalícii čoraz viac smeruje k politickému dobrodružstvu s opozíciou a Progresívnym Slovenskom. Najnovšie navrhuje zrušenie tranzakčnej dane, ktorá mala výrazne pomôcť štátnemu rozpočtu. Namiesto riešení prináša len chaos a konflikty – zrejme v snahe zakryť vlastný prepad v preferenciách. Jeho politická formácia sa mu rozpadá pod rukami a ak nevie prispieť konštruktívne, mal by aspoň prestať brzdiť tých, ktorí sa snažia naprávať škody po predchádzajúcej vláde," odkázal. Slovensko si dnes podľa neho nemôže dovoliť "ďalšie osobné egá na úkor spoločných cieľov."

Opozícia je proti transakčnej dani od začiatku

Opozícia má v transakčnej dani jasno od začiatku – je zlá a našej ekonomike škodí. „Dávame vláde poslednú šancu to napraviť. V parlamente predložíme pozmeňujúci návrh, ktorý ruší transakčnú daň k 1. máju, a už odvedenú daň za apríl vracia daňovníkom,“ uviedol minulý táždeň predseda PS Michal Šimečka s tým, že vláda zavedením tejto dane vyháňa z krajiny podnikateľov, ktorí môžu pomôcť Slovensku rásť.

Poslankyňa PS Darina Luščíková tvrdí, že z dôvodu zavedenia tejto dane každý desiaty podnikateľ zvažuje ukončiť podnikanie na Slovensku a až polovica firiem bude šetriť tento rok na svojom rozvoji, mzdách a na počte zamestnancov.

Transakčná daň podľa poslanca SaS Mariána Viskupiča zvýši náklady a pridá byrokraciu živnostníkom aj firmám. Katastrofálne následky bude mať najmä pre malé firmy, ktoré nebudú schopné prijať dodatočné náklady. Z tohto dôvodu budú musieť znížiť investície alebo prepustiť zamestnancov. Doplnil, že vláda očakáva, že táto daň prinesie do štátneho rozpočtu v budúcom roku 700 miliónov eur. Podľa Viskupiča to ale bude oveľa menej, keďže administratívne náklady na správu tejto dane zvýšia náklady štátu a zníži sa efektívnosť tohto opatrenia, pričom sa to prenesie na spotrebiteľov cez vyššie ceny. Banky môžu zaviesť napríklad poplatky za bankové prevody alebo iné služby už v lete tohto roka. Slovensko sa podľa neho stane menej atraktívne pre zahraničných investorov, pričom domácim podnikateľom sa zase bude ťažšie získavať kapitál na rozvoj, preto siahnu po iných riešeniach.

Na hrozby transakčne dane upozorňuje aj KDH. Podľa nich silno zasiahne slovenskú ekonomiku, najviac živnostníkov a zamestnávateľov, preto by sa mala zrušiť. Na Slovensko, najmä na automobilový priemysel, bude mať negatívny vplyv tiež avizované zavedenie ciel na dovoz všetkých tovarov z Európskej únie do Spojených štátov.