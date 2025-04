Ďalší malér je na svete: Danko hovorí o dohode s Kamenickým! Rezort ale o ničom nevie

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

SNS navrhne zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Andrej Danko priznal, že plošné zrušenie transakčnej dane by spôsobilo problémy na kapitálových trhoch a v štátnom rozpočte. Národniari chcú namiesto toho navrhnúť zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov od 30. júna a firmy s obratom do 100-tisíc eur do konca júla. Návrh chcú podať na budúci týždeň alebo na májovej schôdzi a to aj v prípade, že s ním nebude súhlasiť ministerstvo financií. Danko však tvrdí, že od rezortu financií má pozitívnu odozvu. Zatiaľ ale nevedel povedať, aký výpadok v štátnom rozpočte by tieto zmeny spôsobili.

„Ministerstvo financií SR o žiadnej dohode a ani súhlase o zrušení dane z finančných transakcií pre živnostníkov a malé firmy nevie. Minister financií je momentálne na zahraničnej pracovnej ceste v Číne a témou sa bude zaoberať po príchode na Slovensko,“ uviedol v reakcii rezort financií.

Návrh Andreja Danka na zmeny v transakčnej dani je slabý, nedostatočný a prichádza neskoro, reagoval predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Stále má však šancu podporiť opozičný pozmeňujúci návrh k novele zákona o financovaní samospráv, ktorý by zrušil túto daň úplne od 1. júla. „Vyzývam Andreja Danka, aby bol odvážny a stál za svojím názorom, že transakčná daň je hlúpa a škodlivá a treba ju zrušiť,“ doplnil Šimečka.

Padali tvrdé odkazy

Transakčná daň bola súčasťou konsolidačného balíčka, ktorý na jeseň minulého roka predstavila vláda. Podnikatelia ju musia platiť od 1. apríla 2025. SNS cez víkend v súvislosti s transakčnou daňou vyhlásila, že nemá opodstatnenie a je potrebné ju zrušiť k 1. júlu, najneskôr však k 1. januáru 2026. „Vnímam aj v koalícii ľudí, ktorí sú proti transakčnej dani. Dnes to už stojí a padá len na Robertovi Ficovi. Ja som presvedčený, že bude prijímať argumenty na to, aby sme hľadali iné zdroje v štáte,“ povedal predseda SNS Andrej Danko. Transakčnú daň označil za "bezcitný a neetický experiment".

Minister financií Ladislav Kamenický reagoval slovami, že hovoriť v čase konsolidácie o znižovaní príjmov a zvyšovaní výdavkov je nezodpovedné a populistické. "Transakčná daň je súčasťou druhého konsolidačného balíka vo výške 2,8 miliardy eur a Andrej Danko bol súčasťou rokovaní o jej zavedení a za ňu aj hlasoval. Daň z finančných transakcií má priniesť do štátnej kasy 700 miliónov eur, čo nie je jednoduché nahradiť (náhradou však nie je iné už zamýšľané opatrenie MF, nakoľko sa konsolidujú miliardy eur)," bránil transakčnú daň financmajster.

Do sporu s Dankom sa dostal poslanec Smer-SSD Tibor Gašpar. Ten sa na margo šéfa národniarov vyjadril, že sa stráca v koalícii a hľadá záchranu u opozície. "Andrej Danko v posledných dňoch namiesto spolupráce v koalícii čoraz viac smeruje k politickému dobrodružstvu s opozíciou a Progresívnym Slovenskom. Najnovšie navrhuje zrušenie transakčnej dane, ktorá mala výrazne pomôcť štátnemu rozpočtu," uviedol Gašpar.