Tragédia na žilinskom sídlisku: Z okna vyskočila matka (†37), ktorá mala pred pár dňami vážnu nehodu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

„Na miesto sme vyslali ambulancie typu rendez-vous a rýchlu zdravotnú pomoc. Tridsaťsedemročná žena, žiaľ, utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížila hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.

Ako pre portál Žiliniak priblížili obyvatelia bytového domu, kde došlo k tragickej udalosti, zosnulá žena tam nebývala. Z okna vyskočila po návšteve u známych.

Podľa informácií portálu bola zosnulá žena účastníčkou vážnej dopravnej nehody pri Divinke, ku ktorej došlo v stredu 19. marca. 37-ročná vodička vozidla Škoda Rapid smerovala z Bytče do Žiliny, keď v ľavotočivej zákrute z doposiaľ neznámych príčin prešla do protismeru. Následne došlo k čelnej zrážke s protiidúcou jazdnou súpravou značky Volvo. Po prvotnom náraze sa osobné vozidlo dostalo do rotácie a narazilo aj do ďalšieho nákladného vozidla značky Renault.

Dopravná nehoda na ceste číslo II/507, pri obci Divinka, okr. Žilina. (Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Žilinský kraj)

„Na mieste okamžite zasahovali záchranné zložky. Vodičku v kritickom stave transportoval do nemocnice vrtuľník leteckej záchrannej služby. Spolu s ňou sa v aute viezla aj jej 10-ročná dcéra, ktorú záchranári taktiež previezli do nemocnice,“ informovala vtedy polícia.