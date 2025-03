Vážna dopravná nehoda pri Žiline: Zasahovať musel vrtuľník, v nemocnici skončilo aj dieťa

Dopravná nehoda na ceste číslo II/507, pri obci Divinka, okr. Žilina. (Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Žilinský kraj)

Podľa doterajších informácií 37-ročná vodička vozidla Škoda Rapid smerovala z Bytče do Žiliny, keď v ľavotočivej zákrute z doposiaľ neznámych príčin prešla do protismeru. Následne došlo k čelnej zrážke s protiidúcou jazdnou súpravou značky Volvo. Po prvotnom náraze sa osobné vozidlo dostalo do rotácie a narazilo aj do ďalšieho nákladného vozidla značky Renault.

„Na mieste okamžite zasahovali záchranné zložky. Vodičku v kritickom stave transportoval do nemocnice vrtuľník leteckej záchrannej služby. Spolu s ňou sa v aute viezla aj jej 10-ročná dcéra, ktorú záchranári taktiež previezli do nemocnice,“ informovala polícia.

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová potvrdila, že pri nehode sa ťažko zranili dve osoby. "Dieťa s poranením hrudníka a dolnej končatiny záchranári transportovali do nemocnice v Žiline. Do nemocnice v Martine previezli 37-ročnú ženu s poraneniami na viacerých častiach tela," uviedla Klimešová.

Vodiči oboch nákladných vozidiel sa podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. U vodičky bol nariadený odber krvi. Cesta bola z dôvodu dokumentácie nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Presné okolnosti nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.