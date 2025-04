Nicholsonovú ste v tejto polohe ešte nevideli: Politiku vymenila za nový JOB, pred divákmi bude robiť TOTO!

Nicholsonová skúsi šťastie pred živým publikom na stand-upe. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, gettyimages.com)

BRATISLAVA - Viete, čo sú to Temné kecy? Mnohým priaznivcom žánru stand-up comedy je určite známe, že ide o bohatý program plný bohatých a humorných hlášok spoza mikrofónu, kde stojí niekoľko zabávačov, ktorých úlohou je potrápiť bránice divákov. Viete si na ich mieste predstaviť napríklad ... bývalú europoslankyňu? Nuž, na konci apríla sa sami budete môcť presvedčiť, ako to ide bývalej političke Lucii Ďuriš Nicholsonovej, ktorá doplní obľúbenú partiu v ich zábavnom programe.

archívne video

Bývalá europoslankyňa a priam ikonická členka strany Sloboda a Solidarita Lucia Ďuriš Nicholsonová sa už živí vlastným biznisom, no medzitým má čas si "odskočiť" aj na pomerne (pre jej politických priaznivcov) nečakané akcie. Bývalá europoslankyňa sa totiž rozhodla, že si okorení život skúškou ohňom - pred živým publikom. Bývalá prvá dáma SaS sa totiž rozhodla vystúpiť na stand-upe Temné kecy. Nie, nejde o vtip

"V slovenskej politike sa to hemží preživšími alfa samcami, ktorí za kabelky cicajú elixíry mladosti z mladých dlhonohých cukríkov alebo robia zle a deštruujú a myslia si, že to im dodá dlhovekosť diabla. Ja to mám inak. Sústreďujem na splnenie nesplnených snov a predsavzatí," vysvetlila Nicholsonová, podľa ktorej vek nie je oba iba číslom. Vek je proste vek.

Jeden z nesplnených snov?

Bývalá europoslankyňa priznáva, že má svoj zoznam splnených a aj nesplnených prianí. Jedným z nich boli aj dredy, ktoré si nechala pred niekoľkými rokmi urobiť. Ukazuje sa však, že na ďalších priečkach nesplnených prianí bolo vystúpenie na stand-upe, čo sa jej koncom apríla zrejme konečne splní.

"O pár dní budem mať svoje prvé stand-up vystúpenie. Vždy som si to chcela skúsiť, tak idem do toho s Temnými kecami," definitívne odhalila svoje plány Nicholsonová.

Človek na smrteľnej posteli ľutuje to, o čo sa ani nepokúsil

Všetko sa odohrá už v stredu 23. apríla v pivárni Alfa v bratislavskej Petržalke. "Príďte sa pozrieť. Snáď to nebude môj najväčší trapas v živote a keby náhodou bol, aspoň budete pri tom. Skončím tak pozitívne. Ľudia na smrteľnej posteli neľutujú to, čo v živote urobili alebo to, o čo sa ani len nepokúsili. Na smrteľnej posteli zatiaľ neležím, ale Bucket list mám plný, vek mám v občianskom, takže treba začať s plnením si snov ASAP," priznala na záver bývalá europoslankyňa.

Ak nechcete, aby vám toto jedinečné vystúpenie bývalej europoslankyne ušlo, lístky naň si môžete zakúpiť cez portál Predpredaj.sk na tomto odkaze.