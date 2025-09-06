Nicholsonová zostala v šoku! Drahé leto v Štiavnici: Bývalá europoslankyňa opísala nepríjemné skúsenosti

BANSKÁ ŠTIAVNICA - Banská Štiavnica patrí k najvyhľadávanejším slovenským destináciám, no toto leto podľa slov bývalej europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej ukázalo aj svoju tienistú stránku. Nicholsonová opísala, ako ju zaskočili ceny v reštauráciách, slabšia kvalita jedál a neraz aj nepriateľský postoj domácich k turistom či chalupárom.
Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá dlhodobo žije v Bruseli, strávila celé leto vo svojej štiavnickej chalupe. Podľa jej komentára pre magazín Forbes boli ceny v reštauráciách tento rok vyššie než v zahraničí. „Povedané hipsterčinou – z cien v miestnych reštauráciách mi tento rok ustrelilo dekel,“ uviedla. Konkrétny príklad dala z obľúbenej prevádzky: „V obľúbenej reštike s pivovarom pýtajú za listový šalát s údenými kačacími prsami 28,50 a za steak 40 eur. Na steak som nemala, dala som si šalát.“
Samotné jedlo podľa nej za cenu nestálo: „Uprostred taniera listy, okolo päť mesiačikov pomarančov, navrchu na štýl prosciutta nakrájané jedno údené kačacie prso z Metra a celkom navrchu jeden jedlý kvet. Nebolo to zlé, ale boli to suverénne najdrahšie listy, aké som kedy žuvala.“
Ani lacnejšie obedové menu ju nepresvedčilo: „Obedové menu stálo deväť eur. Dostala som karfiolovú polievku bez karfiola a rozvarené špagety s vegetou, ktoré kuchár pred varením zúrivo polámal na päťcentimetrové kúsky. V menu to volali Špagety Aglio Olio.“
Porovnanie so zahraničím
Ako kontrast spomenula nedávnu skúsenosť z Londýna: „Myslela som na to, ako sme nedávno sedeli v rodinnej talianskej reštaurácii pri Buckingham Palace v Londýne. Za Spaghetti agio olio peperonciono sme platili 11,50. Al dente, kvalitný olivový olej, jemná pálivosť z cesnaku a z čili.“
Nicholsonová opisuje aj reakcie niektorých miestnych. „Štiavnica by mohla byť úžasné mesto nebyť turistov,“ mal jej povedať taxikár. Podľa nej navštívilo mesto toto leto asi o polovicu menej turistov než po minulé roky. Aj náhodne stretnutí Francúzi jej priznali, že Štiavnica je krásna, ale príliš drahá.
Bývalá europoslankyňa vo svojom texte spochybnila aj fungovanie nového ministerstva cestovného ruchu. „Možno by sme mohli to nové ministerstvo rozpustiť. Nie v kyseline. Len presunúť zbytočne vložené peniaze do úradníkov na podporu služieb, na podporu kvalitných gastroprevádzok.“ Na záver dodala, že pre rodiny je lacnejšie ísť na dovolenku k moru než zostať na pár dní v Štiavnici.