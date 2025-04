Opozícia vyzvala premiéra Fica, aby v súvislosti s Trumpovými clami konal!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozícia vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby v súvislosti so zavedenými 25-percentnými clami zo strany USA konal. Clami bude najviac postihnuté Slovensko, ktoré má vysoký podiel exportu áut do USA. Zároveň to ohrozí aj približne 250-tisíc až 300-tisíc miest v automobilových podnikoch a z toho 60-tisíc miest, ktoré sú priamo naviazané na export áut do USA. Vo štvrtok na to reagovali opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) a hnutie Slovensko, Za ľudí a KÚ.