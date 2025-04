Nezodpovedný opitý vodič spôsobil dopravnú nehodu: Nafúkal 1,56 promile alkoholu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Vodič sa rozhodol pre predbiehací manéver v čase, keď vozidlo Škoda Rapid už predchádzalo osobné auto Volkswagen Polo. „Vozidlo BMW zišlo mimo cesty a po náraze do trávnatej plochy bolo vymrštené späť na cestu. Vozidlo Škoda Rapid sa po náraze dostalo do šmyku, zišlo z cesty a narazilo do stromu,“ priblížila polícia.

Po dopravnej nehode jej vinník vykonal dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom 0,75 mg/l, čo je 1,56 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Dychové skúšky vodičiek z ďalších dvoch vozidiel boli negatívne, jedna z nich utrpela pri nehode zranenia a bola prevezená do nemocnice. „Vodičovi BMW policajti obmedzili osobnú slobodu a bolo mu vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.