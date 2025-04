KDH chce prísnejšie pravidlá pre hazard: Slovenskí obyvatelia prehrali vlani 1,45 miliardy eur

Marián Čaučík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Suma, ktorú obyvatelia Slovenska prehrali na hazarde, stúpla medziročne o 9,6 % a dosiahla tak za minulý rok hodnotu 1,45 miliardy eur. Najväčší podiel mali internetové kasína, ktoré zaznamenali medziročný nárast výťažku o 30 %, v kamenných herniach a kasínach zas slovenskí obyvatelia prehrali 481 miliónov eur. Upozornilo na to v stredu na tlačovej konferencii Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré v tejto súvislosti navrhuje legislatívne zmeny.

Hazard je rakovina našej spoločnosti, tvrdí strana KDH (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Predkladáme návrh novely zákona, ktorá upravuje minimálnu vzdialenosť herní a reklamy na hazard. Prečo? Aby pútače, aby reklama neťahala našich mladých do herní. Dalo by sa povedať, aby sme im nevyznačkovali tú cestu do otvorených dverí herne alebo kasína, kde môžu prehrať veľké peniaze a môžu sa stať aj závislými,“ priblížil poslanec Marián Čaučík (KDH).

Cieľom návrhu zákona, ktorý je predložený na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR, je zvýšiť minimálnu vzdialenosť medzi prevádzkami na hazard a reklamnými nosičmi zo súčasných 200 metrov na 500 metrov. Zmena je zameraná na obmedzenie dostupnosti hazardu v blízkosti obytných zón, školských zariadení, nemocníc a ďalších verejných inštitúcií, čím chcú predkladatelia obmedziť negatívny vplyv hazardu na mladých ľudí a zlepšiť ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva.

Hazard je pre KDH dôležitá téma

Obmedzenie hazardu je podľa slov Čaučíka pre KDH veľkou témou. „Prvý takýto zákon sme mali ešte koncom minulého roka, keď sme chceli obmedziť priestor na reklamu v elektronickom priestore, najmä v televíziách, aby nemohla byť vysielaná reklama na hazard do dvadsiatej druhej hodiny,“ spresnil poslanec. Návrh zákona vtedy parlament neprijal.

V súvislosti s potrebnou konsolidáciou verejných financií poslanec Jozef Hajko (KDH) pripomenul vlaňajší návrh hnutia, ktorý sa týkal zvýšenia odvodu z hazardných hier o desať percentuálnych bodov, čím by sa zvýšili príjmy štátu. „Hazard pokladáme, podobne ako alkohol alebo cigarety, ekonomickým termínom povedané za negatívnu externalitu. To znamená oblasť, kde je namieste, aby bolo vyššie zdaňovanie, aby sa týmto spôsobom aj obmedzila spotreba,“ dodal Hajko.

Podporu ostatných poslancov aktuálne predloženého návrhu zákona o vzdialenosti herní a reklamy na hazard zatiaľ KDH nemá. „Budeme ešte vyjednávať s jednotlivými poslaneckými klubmi aj opozície, aj koalície,“ uzavrel Čaučík.