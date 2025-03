Ochranári bijú na poplach! Odkaz pre Tarabov rezort: Prestaňte oslabovať zákon o ochrane prírody!

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dvadsaťšesť organizácií a skupina bývalých zamestnancov štátnej ochrany prírody preto vyzvali Ministerstvo životného prostredia pod vedením Tomáša Tarabu a poslancov národnej rady, aby prestali zákon oslabovať, pretože tým ničia to najvzácnejšie, čo máme, prírodné bohatstvo Slovenska.

„Ak chceme pristupovať k ochrane prírody systémovo a odborne, nemôžeme meniť zákon spôsobom, aký vidíme každých pár mesiacov. Či už išlo o vládne alebo poslanecké návrhy, žiaden z nich neprešiel riadnym pripomienkovaním. Ďalším problémom je, že veľké zmeny prebiehajú aj prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, na ktoré nie je možné adekvátne reagovať alebo aspoň upozorniť na chyby, ktoré obsahujú,” uviedla právnička VIA IURIS Ivana Figuli.

Zákon o ochrane prírody a krajiny je jedným zo základných pilierov ochrany životného prostredia v slovenskej legislatíve. Podľa mimovládnych organizácií od nástupu novej vlády dochádza kontinuálne k ničeniu systému ochrany prírody na Slovensku. Jedným z najzávažnejších problémov sú práve zmeny, ktorými pravidelne prechádza zákon o ochrane prírody a krajiny. Novelizovaný bol už štyrikrát a v parlamente sú momentálne v rámci najbližšej schôdze predložené ďalšie dve problematické novely.

„Sledujeme, ako miznú porasty mimo lesov rapídnou rýchlosťou, zjednodušili sa výruby v mestách, dobrovoľná stráž prírody je v podstate znefunkčnená, hrozí, že vzácne druhy nebude mať na niektorých miestach kto ochrániť pred vyrušovaním počas vyvedenia mláďat. Radikálne sa obmedzila možnosť ovplyvniť alebo zastaviť stavebné projekty v chránených územiach. To je len začiatok. Teraz máme na stole ďalšie dve novely, kde nás jedna vráti do problémov, ktoré boli s praktickou ochranou národných parkov pred začatím ich reformy a druhá navrhuje takmer tri desiatky zmien, ktoré systematicky oslabujú zákon,” povedala riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Kritika Huliakovho a Kuffovho návrhu

Jednou z noviel zákona, ktoré sú aktuálne v parlamente, predložila skupina poslancov na čele s Rudolfom Huliakom. V nej sa navrhuje, aby sa štátne pozemky spravované národnými parkami previedli na organizácie, ktorých cieľom nie je ochrana prírody. To by podľa ochranárov vrátilo národné parky späť do situácie pred ich reformou, kedy sa v nich masívne ťažilo drevo a ochrana prírody neustále narážala na rôzne kompetenčné spory a bariéry. Vrátili by sme sa podľa nich do stavu, kedy výkon ochrany prírody u nás patril medzi najslabšie v Európe a často bol len na oko.

Druhú novelu, ktorú predstavil štátny tajomník Filip Kuffa evidentne pripravilo Ministerstvo životného prostredia, aj keď ju predložili poslanci Adam Lučanský, Milan Garaj a Dagmar Kramplová z poslaneckého klubu SNS. Táto novela obsahuje až 29 zmien, no ich celkový počet nemusí byť konečný, pretože štátny tajomník avizoval ich ďalšie doplnenie a to priamo počas prerokovania novely zákona v parlamente cez pozmeňovacie návrhy.

„Je nemysliteľné, aby sa tak dôležitý zákon menil na počkanie, bez odborných analýz, verejnej diskusie a v rozpore s dlhodobými stratégiami a medzinárodnými záväzkami Slovenska. V systémovej ochrane prírody výrazne zaostávame a namiesto toho, aby sme sa hýbali dopredu, sa vraciame späť v čase. Čelíme pritom vážnym následkom zmeny klímy a úbytku biodiverzity a preto by sme mali posilňovať odolnosť prírody, no my ju oslabujeme a devastujeme. Toto je nezodpovený hazard, za ktorý výraznou mierou nesie zodpovednosť Ministerstvo životného prostredia” uviedol Rastislav Mičaník, riaditeľ nadácie Aevis.

Environmentálne organizácie a bývalí zamestnanci štátnej ochrany prírody v spoločnom liste vyzývajú Ministerstvo životného prostredia a poslancov parlamentu, aby zastavili ďalšie oslabovanie zákona o ochrane prírody, a aby stiahli sporné novely z rokovania.