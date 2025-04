Je čas, aby sme prijali dlhodobú hospodársku politiku, vyhlásil Hajko

Jozef Hajko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko by malo prijať dlhodobú hospodársku politiku a vláda musí podporovať aj iné odvetvia ako automobilový priemysel. V reakcii na možný vplyv nových ciel, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump na dovoz automobilov aj iných tovarov do USA na slovenskú ekonomiku to uviedol opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH).