Právnik Zoroslav Kollár urobil zásadný krok: NOVÉ občianske združenie a veľké plány s politikou!

Zoroslav Kollár (Zdroj: Archív ZK)

BRATISLAVA - Zoroslav Kollár, známy právnik a podnikateľ, vstupuje do verejného života s novým občianskym združením Právo na pravdu. Jeho cieľom je upozorňovať na dôležité spoločenské témy a poukazovať na kroky súčasných politikov.

Ako uviedol Kollár pre agentúru SITA, združenie plánuje predstavovať systémové zmeny a odborníkov, ktorí by mohli pomôcť Slovensku. Medzi jeho priority patrí reforma volebného systému, efektívnejšie hospodárenie vo verejnej správe, zvýšenie zodpovednosti politikov či zmysluplné referendum.

Kollár zdôraznil, že nechce pokračovať v doterajšom modeli politiky, kde sa podľa neho presadzujú skôr osobné záujmy než verejné blaho. „Cieľom nie je hrať stále tú istú hru s tými istými politikmi, ktorí Slovensko do tohto stavu dostali. Cez politické trafiky a obhajobu iba svojich vlastných záujmov,“ uviedol Kollár.

Hlavným poslaním združenia je podľa Kollára návrat pravdy, dôvery a spravodlivosti do verejného priestoru. Zdôrazňuje, že občania majú právo vedieť, kam Slovensko smerovalo v posledných desaťročiach a aké riešenia by mohli situáciu zlepšiť. V tejto súvislosti už združenie pripravilo dokument s názvom „Kam politici dostali Slovensko po 35 rokoch kapitalizmu,“ v ktorom rozoberá problémy ako pokles životnej úrovne, úpadok školstva a zdravotníctva, nedôveru v inštitúcie či odchod mladých ľudí do zahraničia.

Kollár zároveň vyzýva verejnosť, aby sa aktívne zapojila a podporila iniciatívu Právo na pravdu. Verí, že Slovensko potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní bojovať za lepšiu budúcnosť a nenechať sa ovplyvniť doterajšími praktikami politických elít.