Právnik Zoroslav Kollár si podal Žilinku! Štipľavé slová... Ak urobí TOTO, rentu mu bude platiť on

"Maroš Žilinka je jednoznačne najlepší generálny prokurátor spomedzi slovenských cyklistov a určite aj najlepší cyklista spomedzi všetkých generálnych prokurátorov," neodpustil si Kollár. Skritizoval jeho "mlčanie" počas vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Opomenul tiež, že zatiaľ čo rozhodnutia o §363 v prípade dnešných koaličných politikov "mali rozsah diplomovej práce", rozhodnutia §363 bežných ľudí, ako bol aj on, "vybavoval podľa jeho laického aj odborného názoru asi vrátnik".

Kollár sa vo videu okrem iného zmienil aj o rente pre generálneho prokuratúra, ktorú síce vláda a parlament schválil, no prezident Peter Pellegrini to vetoval. Nech to nakoniec dopadne akokoľvek, Kollár má pre Žilinku ponuku. "Ak odídete z Generálnej prokuratúry, tak verejne vyhlasujem, že Vám budem z mojich osobných prostriedkov vyplácať tých 5-tisíc eur mesačne až do konca Vášho života," odkázal Žilinkovi Zoroslav Kollár s tým, že aj keď to "znie bláznivo", myslí to úplne vážne a slovo dodrží. Slovensku by podľa Kollára odchod muža z funkcie generálneho prokurátora, ktorý "nemá žalúdok, chrbticu ani gule veľmi pomohlo".