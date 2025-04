Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Líder koaličnej SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko víta schválenie novely zákona o Fonde na podporu športu (FnPŠ) v Národnej rade (NR) SR. Poukázal pritom na to, že hlasovanie o návrhu z dielne ešte bývalého ministra športu Dušana Keketiho (nominant SNS) sa odkladalo niekoľko mesiacov. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na utorkovej tlačovej konferencii.

„Hovorí sa, že Slovensko by potrebovalo asi 400 miliónov eur, aby sme dorovnali deficit na športoviskách, aby sme mali opravené zimné štadióny a športoviská, ktoré sme zdedili, dá sa povedať, z obdobia socializmu. Ale dnes sme urobili významný krok. Ja som veľmi rád a som hrdý, že môžem povedať verejne, že Slovensko bude každý rok dávať na infraštruktúru do športu 60 miliónov eur,“ skonštatoval predseda národniarov.

aktuálne video

Andrej Danko sa vyjadruje k schváleným zákonom (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Novelu podporili aj poslanci KDH

Ocenil, že za úpravu zahlasovali aj poslanci, ktorí predtým hlasovanie blokovali. Upozornil na to, že novelu podporili aj poslanci z opozičného KDH. Danko však vyjadril ľútosť nad tým, že do novely sa nepodarilo presadiť fixné sumy podpory pre hokej a futbal. „Toto Rudolf Huliak (nezávislý) ako nový minister cestovného ruchu zmenil, ostatné veci ponechal, a preto nebol žiaden problém, aby sme to schválili,“ povedal.

Poslanci v utorok schválili novelu zákona o FnPŠ. Tá má priniesť zvýšenie rozpočtu fondu zo súčasných 20 na 60 miliónov eur ročne. Rozšíriť sa ňou má aj predmet činnosti či počet členov dozornej rady fondu. Takisto má zmeniť aj proces voľby riaditeľa fondu. O novele sa malo hlasovať už na predchádzajúcej schôdzi parlamentu. Pre nezhody v koalícii však bolo presunuté.