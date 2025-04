V koalícii opäť lietajú iskry! Gašpar naložil Dankovi, šéf národniarov vracia úder: Smerákov zasypal výčitkami

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

BRATISLAVA – Ostrá reakcia na ešte ostrejšiu kritiku. Dvaja podpredsedovia parlamentu a koaliční partneri – Tibor Gašpar (Smer-SSD) a Andrej Danko (SNS) - sa do seba pustili na sociálnej sieti. Dôvodom je, že národniari chcú presadiť zrušenie transakčnej dane. Smeráci na čele s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SSD) sú však zásadne proti. To dal najavo aj Tibor Gašpar, ktorý Dankovi uštedril aj niekoľko osobných útokov.

Podpredseda parlamentu za Smer-SSD Tibor Gašpar sa na margo šéfa národniarov Andreja Danka vyjadril, že sa stráca v koalícii a hľadá záchranu u opozície. „Andrej Danko v posledných dňoch namiesto spolupráce v koalícii čoraz viac smeruje k politickému dobrodružstvu s opozíciou a Progresívnym Slovenskom. Najnovšie navrhuje zrušenie transakčnej dane, ktorá mala výrazne pomôcť štátnemu rozpočtu,“ uviedol Gašpar.

Predseda SNS podľa neho namiesto riešení prináša len chaos a konflikty. Gašpar to pripisuje Dankovej snahe zakryť vlastný prepad preferencií. "Jeho politická formácia sa mu rozpadá pod rukami a ak nevie prispieť konštruktívne, mal by aspoň prestať brzdiť tých, ktorí sa snažia naprávať škody po predchádzajúcej vláde. Slovensko si dnes nemôže dovoliť ďalšie osobné egá na úkor spoločných cieľov," dodal Gašpar. Príspevok zdieľala aj strana Smer-SSD.

Gašparove ostré slová nezostali dlho bez odozvy šéfa SNS. „Pán Gašpar, nie ja a SNS, ale vy a Smer-SD ste hlasovali s PS za to, aby slovenskí vojaci išli do Pobaltia. Keby ste riešili Matoviča pred pár rokmi, nevyhral by voľby,“ uviedol šéf SNS. Gašpara vyzval, aby sa pozrel do zrkadla skôr, než niečo povie. „Nie SNS, ale vy hlasujete za sankcie proti Rusom. Nie SNS, ale vy zodpovedáte za financie, ako aj za to, že sa tu nič doteraz nevyšetruje,“ uviedol.

Danko tiež pripomenul, že predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka bol v minulosti asistentom poslanca Smeru Borisa Zalu. „My hovoríme roky to isté, vy len prezliekate kabáty,“ dodal Danko.

SNS chce Transakčnú daň zrušiť

Transakčná daň bola súčasťou konsolidačného balíčka, ktorý na jeseň minulého roka predstavila vláda. Podnikatelia ju musia platiť od 1. apríla 2025. SNS cez víkend v súvislosti s transakčnou daňou vyhlásila, že nemá opodstatnenie a je potrebné ju zrušiť k 1. júlu, najneskôr však k 1. januáru 2026. „Vnímam aj v koalícii ľudí, ktorí sú proti transakčnej dani. Dnes to už stojí a padá len na Robertovi Ficovi. Ja som presvedčený, že bude prijímať argumenty na to, aby sme hľadali iné zdroje v štáte,“ povedal predseda SNS Andrej Danko. Na zrušení transakčnej dane sa chce podľa vlastných slov najprv dohodnúť s koaličnými partnermi a ak neuspeje, plánuje prísť s návrhom na jej zrušenie do parlamentu. „Je mi úplne jedno, kto ako bude hlasovať, uvítam každý hlas, aj koalície, aj opozície,“ priblížil Danko a zopakoval, že transakčná daň je „bezcitný a neetický experiment“.

Minister financií Ladislav Kamenický však tvrdí, že hovoriť v čase konsolidácie o znižovaní príjmov a zvyšovaní výdavkov je nezodpovedné a populistické. „Chcel by som požiadať koaličných partnerov, aby im nepomáhali rozkladať túto vládu. Torpédovanie konsolidácie verejných financií je vodou na mlyn opozície a je ekonomicky nezodpovedné. Nechceme, aby na Slovensku vládli progresívci. Postavme sa im spoločne a najmä odborne. Ak sa progresívci dostanú k vláde, zrušia transakčnú daň a jej výpadok vykompenzujú zrušením 13. dôchodkov a iných sociálnych benefitov pre bežných ľudí na Slovensku,“ dodal. Osobitný odkaz má pre Danka. „Andrej, mám jednu prosbu: nepomáhaj im v tom,“ dodal.