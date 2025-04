Transakčná daň stojí a padá už len na premiérovi, tvrdí Danko

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Vnímam aj v koalícii ľudí, ktorí sú proti transakčnej dani. Dnes to už stojí a padá len na Robertovi Ficovi. Ja som presvedčený, že bude prijímať argumenty na to, aby sme hľadali iné zdroje v štáte,“ poznamenal Danko. Líder SNS v diskusii deklaroval, že sa chce na zrušení transakčnej dane najprv dohodnúť s koaličnými partnermi a ak neuspeje, plánuje prísť s návrhom na jej zrušenie do parlamentu. „Je mi úplne jedno, kto ako bude hlasovať, uvítam každý hlas, aj koalície, aj opozície,“ priblížil Danko a zopakoval, že transakčná daň je „bezcitný a neetický experiment“.

Šimečka reagoval, že transakčná daň by mala byť zrušená skôr ako ku koncu roka. Vyhlásil tiež, že prípadný návrh SNS by podporil. „Je na to podľa mňa aj v Hlase vôľa. Ja som si istý, že oni už vedia aj v Smere, aj v Hlase, že to bude treba zrušiť, že tlak verejnosti alebo tlak pána Danka sa nebude dať ustáť, tak poďme to urobiť skôr a nečakať na koniec roka,“ dodal. Danko vzápätí pripomenul, že opozičný návrh podporiť nemôže, pretože by tak došlo k porušeniu koaličnej zmluvy.

Novela o mimovládkach rozdeľuje politikov

Hostia diskutovali aj na tému novely zákona o neziskových organizáciách. Novela podľa predsedu PS predstavuje zbytočnú šikanu ľudí, ktorí sa snažia robiť niečo pre spoločnosť a svoje okolie. „Jednoducho to sú aktívni občania, ktorí sa snažia niečo robiť a často aj tam, kde štát zlyháva, a vláda sa z nich snaží vykresliť nepriateľov a terč, lebo nemá čo iné robiť, lebo nevie vládnuť,“ podotkol.

Podľa Danka peniaze pre niektoré mimovládne organizácie prichádzali a odchádzali „na iné účely, ako boli čerpané“, čo podľa jeho mienky hraničí aj s trestnoprávnou rovinou. „Mnohé tieto inštitúty len zakrývajú čerpanie finančných zdrojov a sú ako keby prietokovým ohrievačom, že peniaze idú potom tým ľuďom, ktorí sa politicky angažujú a kritizujú štátne zriadenie,“ povedal. Šimečka v reakcii na jeho tvrdenia pripomenul, že štát už aj dnes disponuje nástrojmi na overenie si transparentnosti financovania neziskových organizácií.