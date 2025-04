Prvé rozbory mlieka z fariem na južnej Morave nepreukázali slintačku a krívačku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Prvé mimoriadne laboratórne rozbory mlieka z fariem v Juhomoravskom kraji nepreukázali prítomnosť vírusu spôsobujúceho slintačku a krívačku. Českej televízii to v stredu potvrdila regionálna veterinárna správa. V okresoch Břeclav a Hodonín, ktoré susedia so Slovenskom, by sa mlieko malo testovať aj v malých chovoch. V stredu bude česká vláda rokovať o nasadení armády a ďalšom postupe.