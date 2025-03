Expertka otvorene: Slintačka a krívačka je najťažšia nákaza, aká nás postihla! TAKTO sa mohla dostať do Maďarska

Rakúsky tím dezinfikuje nákladné vozidilá prichádzajúce na Slovensko z Maďarska na hraničnom priechode Rusovce - Rajka v Bratislave (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Ochorenie slintačky a krívačky (SLAK) bolo potvrdené v piatich chovoch dobytka na juhu a západe Slovenska - v Medveďove, Ňárade, Bake, v obci Lúč na Ostrove a v Plaveckom Štvrtku. Prvé tri ohniská boli odhalené 21. marca, štvrté 25. marca a posledné v nedeľu (30. 3.). Inkubačná lehota ochorenia je podľa veterinárov sedem až 14 dní.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok: Máme ďalšie ohnisko v obci Plavecký Štvrtok, farma s počtom zvierat až 3 500 kusov (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Na aktuálnu situáciu, zavedené opatrenia a ako sa sem mohol vírus dostať, sa pozrela profesorka Anna Ondrejková, epizootologička - odborníčka na nákazlivé choroby z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Uviedla to v rozhovore pre Pravdu. Podľa nej SLAK priniesla emocionálne vypätie nielen pre postihnutých chovateľov, ale aj pre veterinárnych lekárov a vôbec všetkých zainteresovaných. Hospodárom sa výskytom nákazy zrútil ich "mikrosvet". "Pri dobytku s dlhým reprodukčným cyklom nie je obnova stáda jednoduchá, v najlepšom prípade sa podarí do dvoch až dvoch a pol roka," vysvetľuje Ondrejková s tým, že famári musia čeliť viacerým existenčným otázkam, pričom zároveň pred ich očami prebieha usmrcovanie zvierat.

Drastické zásahy sú nevyhnutné

"SLAK je suverénne najťažšia nákaza, aká nás postihla," uviedla v porovnaní s chorobou šialených kráv, ktorá nás postihla v roku 2001 a s africkým morom ošípaných. SLAK podľa jej slov zasahuje širší okruh vnímavých zvierat, šíri sa neskutočne rýchlo, pričom aj v zdanlivo zdravých zvieratách môže vírus prežívať. "Práve to vyvoláva nevyhnutnosť drastického zásahu, s ktorým sa inak nevieme vyrovnať. Je to nákaza, ktorá môže mať mimoriadne negatívne dôsledky na hospodárstvo krajiny. Ešte sme nevyhrali. Bude nás držať v šachu zhruba dva mesiace v závislosti od vývoja epizootologickej situácie," dodala a vyzvala, aby sa verejnosť vžila do toho, čo prežívajú veterinári, vojaci, hasiči a všetci okolnosťami zmobilizovaní ľudia likvidujúci nákazu. "Podávajú nadľudské výkony, vysvetľujú nepopulárne veci, nevyspia sa, ale disciplinovane robia, čo treba," vysvetľuje odborníčka.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Pripomenula, že SLAK ešte pred Maďarskom zasiahol v januári tohto roku nemeckú spolkovú krajinu Brandenbursko. "Nemci izolovali zo vzoriek nakazených byvolov vírus sérotypu O. Ten je geneticky príbuzný s vírusom, ktorý sa minulý rok vyskytoval v Turecku a Iráne. Kompetentné orgány v Nemecku okamžite po potvrdení SLAK vydali veterinárne opatrenia a vytvorili trojkilometrové ochranné pásmo a desaťkilometrové pásmo dohľadu v súlade s legislatívou EÚ. Postupujeme presne ako v Nemecku. V oblasti bolo identifikovaných deväť hospodárstiev v ochrannom pásme a ďalších 136 v pásme dohľadu. Tak, ako u nás, aj tam zvieratá museli zlikvidovať," opisuje Ondrejková.

Dôležité je minimalizovať pohyb

Odborníčka vyzvala, že je v aktuálnej situácii je dôležité minimalizovať pohyb a to hlavne medzi Maďarskom a Slovenskom. Chovateľom pripomenulam, aby nateraz nikam nechodili a nezaoberali sa myšlienkou nepovoleného ilegálneho obchodu. "Vírus SLAK sa šíri kolesami áut, prilepí sa na odev, topánky, môže byť v krmive, excelentne sa prenáša na čiastočkách prachu, ktoré unáša vietor. V univerzálnosti prenosu je vírus SLAK neprekonateľne nebezpečný," konštatuje pre Pravdu expertka.

Podľa nej je potrebné na vysporiadanie sa s vírusom zistiť, odkiaľ sa do strednej Európy rozšíril. Maďarsko uviedlo, že ide o vírus sérotypu O a hovorí sa o "pakistanskom podtype", no bližšie informácie zatiaľ nie sú známe. "SLAK je potvrdený v Turecku. Nebolo by prekvapujúce, keby sa ohnisko nákazy objavilo na Balkáne. No vírus je v Maďarsku, to mi nejde do hlavy. Myslím si, že má v tom prsty človek," uvádza Ondrejková s tým, že je na mieste aj otázka, či nešlo o ilegálny obchod, dovoz, prevoz a podobne. Konšpiračné teórie, ktoré sa šíria, že ide o pomstu EÚ, razantne odmieta. "Slintačka si nevyberá hranice, ona sa šíri," vysvetľuje s tým, že si treba počkať na výsledky epizootologického šetrenia maďarskej strany, ktoré by mali byť dostupnú počas najbližší dní. Podľa nej budú nesmierne významné nielen pre nás, ale pre celú EÚ.

V prípade rizokované prevozu zvierat do kafilérie v Žiline, kedy sa pootvoril poklop kadáveru, uviedla, že aj napriek kompletnej dezinfekcii priestorov a zvierat nejaké riziko prenosu tu stále je. "Keď zvieratá uhynú, nastanú v ich telách postmortálne (posmrtné) zmeny. Začína sa rozklad, vzniknú plyny a objem tiel sa automaticky zväčší. To vysvetľuje, prečo sa poklop mohol pootvoriť. Plynie z toho poučenie, ako veci robiť technicky, organizačne lepšie. Nepriateľom nie je iba vírus SLAK, ale aj stres," dodáva Ondrejková, podľa ktorej je potrebné, aby sme sa všetci upokojili. Zároveň však vyzýva, aby riešenie situácie nechali na odborníkov. "Áno, prijímame drastické opatrenia, ale sú nevyhnutné, aby sme predišli ešte väčším škodám," konštatovala na záver.