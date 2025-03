Clá od Trumpa naštartovali Fica a udrel si do opozície: Preberte sa, ste premiér a nie influencer, odkázal šéf SaS

Trumpove clá spustili politické šarvátky aj na domácej pôde. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, SITA/AP/Pool)

BRATISLAVA - Ekonomická situácia je vysoko nestabilná. Jeden z doteraz najstabilnejších obchodných partnerov Slovenska sa po výmene administratívy stáva dosť otáznym. Reč je o USA a staronovom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý iniciuje obchodnú vojnu cez clá. Ich aplikácia primárne ohrozí slovenské záujmy a uvedomuje si to aj vláda. Premiér Robert Fico začal v tomto kontexte kádrovať opozíciu. Vraj ho obvinili, že má na tomto "zásluhu". Po jeho slovách však už nemohol mlčať ani šéf Slobody a Solidarity Branislav Gröhling.

Fico má za sebou prvý deň konzervatívnej konferencie vo Washingtone: Využil ho na rozhovor s miliardárom Muskom (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Trump veľmi vysoké 25-percentné clá na dovoz automobilov oznámil v stredu 26. marca vo Washingtone. "To, čo sa chystáme urobiť, je 25-percentné clo na všetky autá, ktoré nie sú vyrobené v Spojených štátoch. Ak sú vyrobené v USA, je to úplne bez cla," uviedol na tlačovej konferencii. Účinnosť nadobudnú už v stredu 2. apríla 2025.

Na toto potrebujete vzdelanie kaderníka Gröhlinga, vysmial opozíciu Fico

Po kroku Trumpa sa Fico rozhodol reagovať aj verejne. "Americký prezident rozhodol, že na všetky autá vyrábané vo svete, mimo USA, uvalí clo 25 percent," tlmočil rozhodnutie prvého muža USA. Ten tvrdí, že podľa opozície je za toto rozhodnutie zodpovedný on. "Na takéto obvinenie potrebujete vzdelanie kaderníka Gröhlinga, psychiatrickú poruchu Matoviča a pomocnú školu Šimečku," udrel si Fico.

"Veľmi jasne si uvedomujeme koncentráciu výroby áut na Slovensku a namiesto masívneho zbrojenia Európy budeme žiadať Európsku úniu o masívnu pomoc pre automobilový priemysel," uzavrel Fico, ktorý zrejme nečakal, že sa po týchto slovách ozve aj šéf liberálov, ktorého v stanovisku spomenul.

V Amerike ste točili videjká a nič nevyrokovali, opätoval ranu Gröhling

Fico sa podľa predsedu opozičnej Slobody a Solidarity Branislava Gröhlinga opúšťa, lebo "zase zlyhal". "To je tak, keď Fico nie je premiér, ale influencer. Išiel si do USA točiť videjká a pre Slovensko nič nevyrokoval. Trump Ficovi ukázal, že ho má úprimne na háku a 25-percentné clá zaviedol aj tak," naráža Gröhling na nedávne vystúpenie Fica na konferencii CPAC a rozhovor s Elonom Muskom.

Nie ste influencer, ste náš premiér, odkázal mu šéf SaS

"Pán Fico, preberte sa do reality. Nie ste influencer na Instagrame, ale (bohužiaľ) ste náš premiér. To znamená, že namiesto svojho proma máte riešiť problémy Slovenska. Tie potraviny, na ktoré ste sa vykašľali. Tú slintačku a krívačku, ktorú ste dva týždne ignorovali. Tú ekonomiku, ktorú ste pochovali. A ak to neviete, tak odíďte. Dvere na úrade vlády hádam ešte viete nájsť," odkázal tvrdo na záver šéf liberálov premiérovi.