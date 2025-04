Gröhling upozorňuje na ochromené fungovanie Fondu na podporu umenia a vyzýva ministerku na kroky

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Fond je paralyzovaný a momentálne v ňom vládne chaos. Šimkovičová vymenila skúsených ľudí, ktorí tam pracovali dlhé roky a venovali sa tejto problematike, za politicky exponované a blízke osoby, ktoré sa kultúre nerozumejú tak ako jednotliví odborníci predtým. FPU a jednotlivé komisie sú kvôli tomu absolútne nečinné,“ poznamenal Gröhling.

VIDEO

Tlačová konferencia strany SaS k situácii v kultúre (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Parák upozornil na to, že v rade fondu je v súčasnosti iba šesť členov z 13. Hovoril o nefunkčnosti rady. Poukázal na to, že ministerstvo na viaceré neobsadené miesta nevyhlásilo ani výzvu na obsadenie. Má podľa vlastných slov informácie, že ministerka má v najbližšom čase niekoľko členov do rady vymenovať. Obáva sa však transparentnosti procesu. Poukázal pritom na to, že neboli zverejnené výzvy.

Namietal tiež nefunkčnosť viacerých odborných komisií. „Ministerskí nominanti povyhadzovali alebo nepredĺžili členstvo členom komisií, ale odmietli prijať nových, alebo sa na nich nezhodli alebo to nestihli,“ podotkol. Upozornil i na hrozbu žalôb pre neudelenie podpory jednotlivým projektom aj napriek vysokému hodnoteniu odborných komisií. Šéfka rezortu kultúry cez víkend na sociálnej sieti uviedla, že FPU je funkčný a výzvy pokračujú.