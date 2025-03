Dankova vzbura má následky! POMSTA na vláde, plánované spiknutie aj urážky od Huliaka: SNS prišla o FLEK

Gabriela Matečná končí na pozícii štátnej tajomníčky a opozícia za tým vidí pomstu. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Martin Baumann, Ján Krošlák)

BRATISLAVA - Pôvodne tento krok prišiel ako blesk z jasného neba, no neskôr sa podľa slov ministra ukázalo, že už bol vopred plánovaný. Reč je o náhlom konci štátnej tajomníčky na envirorezorte Gabriely Matečnej. Tá je známa ešte ako agroministerka z tretej vlády Roberta Fica. Jej koniec prišiel v čase, kedy sa rozbehli parlamentné protesty v pléne po zákonoch o vyslaní vojakov do Pobaltia či pri zriadení žandárskych zborov. Aj to bola voda na mlyn zo strany opozície. Tá to totiž vyhodnotila ako pomstu šéfovi SNS Andrejovi Dankovi za nepodporu zákonov.

Bolo to vopred pripravené, ubezpečuje Taraba

Novinárom po tomto nečakanom kroku všetko vysvetľoval šéf rezortu. "Na vláde som dal návrh na odvolanie pani štátnej tajomníčky Matečnej. Bol to vopred prediskutovaný návrh a súvisí so zmenou organizačnej štruktúry, ktorú na ministerstve pripravujem. S pani Matečnou som pripravený profesijne spolupracovať naďalej," uviedol Taraba, čím dementoval informácie o tom, že by malo ísť o pomstu Dankovi.

Predstavitelia vlády informujú o aktuálnej situácii so slintačkou a krívačkou (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vykazuje to známky pomsty, tvrdí opozícia

S touto teóriou totiž vážne pracuje Progresívne Slovensko, ktoré cez poslankyňu Tamaru Stohlovú vyslalo signál o tom, že sa takýmto spôsobom majú mstiť Dankovi za jeho odmietavý postoj k legislatíve o vojakoch NATO v Pobaltí a pri žandárskych zboroch.

Stohlová poukázala tiež na to, že Matečná je členkou predsedníctva SNS. "Vyzerá to ako pomsta voči Andrejovi Dankovi, ktorý opäť rebeluje pri zákonoch ministra Roberta Kaliňáka. Bez ohľadu na to, či pani Matečná dostane nejakú funkciu ako útechu. Výsledky práce štátnej tajomníčky nepoznáme, napriek tomu je zvláštne, že pán Taraba odvoláva práve ju. Ponúkajú sa mu dvaja oveľa lepší kandidáti - rodinka Kuffovcov," vyjadrila svoje presvedčenie Stohlová.

Tamara Stohlová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko sa správa ako žena, vysmial šéfa SNS Huliak

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa po dnešnom parlamentnom hlasovaní vyjadril kriticky aj na adresu Danka pre Denník N. Šéf SNS sa podľa neho správa ako "žena, s ktorou nemá zmysel sa hádať, lebo nevie, čo chce, a neprestane, kým to nedostane". "Práve Andrej Danko je od samého začiatku dôvodom týchto problémov. Práve táto persóna by si mohla uvedomiť, že nie je stredobodom vesmíru," povedal minister Huliak Denníku N.

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Matečná podľa Huliaka skončila aj pre konsolidáciu, pri ktorej minister životného prostredia vyhodnotil, že mu stačia dvaja tajomníci. Matečná má podľa Huliaka dostať vysoký úradnícky post v rezorte. Nič bližšie však k tejto téme nepovedal.

Kiča hovorí o diplomatickej misii

V súvislosti s náhlym koncom Matečnej na envirorezorte sa rozhovorili aj mimoparlamentní Demokrati. Bývalý štátny tajomník práve spomínaného envirorezortu Michal Kiča na sociálnej sieti spomenul aj možnú teóriu, prečo Matečná nečakane skončila. "Mali sme informácie, že sa spomínalo jej vyslanie na diplomatickú misiu. Tak som zvedavý, či sa potvrdia alebo jej výmena súvisí s upratovaním v koalícii a vzťahmi na rezorte," napísal Kiča.

S tvrdením Kiču o takejto budúcnosti Gabriely Matečnej sme sa obrátili na envirorezort. Na ministerstve nateraz zostávajú dvaja štátni tajomníci, a to Filip Kuffa a Štefan Kuffa.