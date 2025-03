Prekvapivo tvrdý Drucker: Výsmech z Kotlára! Vláda však dala jeho analýze zelenú, má aj nové kompetencie

Tomáš Drucker a Peter Kotlár. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

Vláda zobrala na vedomie ústnu informáciu splnomocnenca vlády o výsledkoch analýzy retenčných šarží vakcín proti ochoreniu COVID-19. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) okrem toho musí zriadiť pracovnú skupiny zloženú zo zástupcov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národného centra zdravotníckych informácií, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Slovenskej akadémie vied. Jej účelom vypracovania odborného stanoviska, ktoré bude predložene na rokovanie vlády, ako aj preskúmania možnosti potenciálnych opatrení v súvislosti s informáciou, s ktorou prišiel Kotlár. Kotlár má tejto skupine zasa poskytnúť plnú súčinnosť.

Vládny splnomocnenec má okrem toho aj širšie kompetencie. Novelizovaný dokument obsahuje jeho právomoci pri implementácii opatrení slúžiacich na ochranu dát spojených s pandemickými opatreniami, analýzou retenčných šarží vakcín proti ochoreniu COVID-19. Rovnako má „odborne spolupôsobiť pri procesoch spojených s nákupom hromadne používaných vakcín, ktoré sú realizované priamo Ministerstvom zdravotníctva SR, tak, aby boli vopred negociované aj náklady za likvidáciu nespotrebovaných vakcín výrobcom“. Rezortu zdravotníctva má poskytnúť súčinnosť pri príprave novely zákona o ochrane zdravia s cieľom spresniť definíciu pandémie.

Ministerstvo zdravotníctav zdôraznilo, že Kotlárova správa nebola na vláde schválená, ale vláda ju iba vzala na vedomie. "Materiál musí byť predmetom analýzy odbornej skupiny pred tým, ako sa k nemu vláda vyjadrí. Preto minister zdravotníctva SR Kamil Šaško bezodkladne zriadi odbornú pracovnú skupinu, zloženú zo zástupcov Úradu verejného zdravotníctva SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národného centra zdravotníckych informácií, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Slovenskej akadémie vied. Táto skupina vypracuje odborné stanovisko, ktoré bude predložené na rokovanie vlády. Minister zdravotníctva zdôrazňuje, že v plnej miere dôveruje odborným inštitúciám štátu a stojí plne na strane medicíny založenej na overených vedeckých faktoch a výskume renomovaných autorít SR," uviedli.

Drucker hovoril o smutnom príbehu

Minister školstva Tomáš Drucker ešte pred rokovaním vlády na margo Kotlárovej analýzy povedal, že je to na úrovni plochej zeme. „Dokonca nebezpečnejšie,“ povedal s tým, že vyjadrenia vládneho splnomocnenca vyvolávajú strach a paniku. "Keby som mal pripustiť všetky tieto závery, a to sa netlačím do pozície odborníka, tak asi po zjedení banánu sa musím premeniť na banán a podobne,“ povedal. Ako dodal, považuje to za „veľmi smutný príbeh“.

Od Kotlára strana Hlas-SD podľa neho očakáva, že naplní to, na čo dostal úlohu a preverí manažovanie pandémie. „Myslím, že je tu čo preverovať, ale z tohto som nevidel nič,“ povedal pre rokovaním vlády Drucker.

Kotlár strašil, že očkovaním urobili z ľudí kukuricu

Kotlár pred dvomi týždňami uviedol, že analýza vakcín ukázala, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA, čo môže podľa jeho slov viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Pozornosť si získali najmä jeho vyjadrenie, kde ľudí prirovnával ku kukurici. "Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy. Narábali s ľuďmi ako s kukuricou bez ich vedomia," uviedol. "Ľudia, urobili z vás kukuricu, láskavo sa spamätajte aj médiá," dodal.

Dôkazy na svoje tvrdenia však nepredložil. Podľa vlastných slov z bezpečnostných dôvodov nechce informovať o tom, ako analýza prebiehala, kde a ani kto ju vykonal. Za svoje výroky si vyslúžil kritiku vedeckej aj akademickej obce, mnohých lekárov a aj politickej opozície.

Kotlár minulý týždeň odovzdal generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi znalecký posudok k analýze mRNA vakcín. Od premiéra Roberta Fica tiež žiadal zvolanie Bezpečnostnej rady SR. K tomu však doteraz nedošlo.