Reforma záchrannej služby mieri do parlamentu: Poslanci o nej rozhodnú v skrátenom konaní

BRATISLAVA - Opozičné KDH súhlasí s návrhom reformy záchrannej zdravotnej služby (ZZS) tak, ako ho predložila vláda. Obáva sa však zmien v druhom čítaní, keď môže prísť do parlamentu niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Podľa KDH takisto nie je jasné, ako bude vyzerať tender na ZZS. Poslanec František Majerský (KDH) pripomenul, že po odbornej stránke je zákon napísaný dobre.

"Reforma záchrannej zdravotnej služby je kľúčová preto, aby pacienti v ohrození života dostali včasnú a kvalitnú záchrannú zdravotnú službu, aby pacient, ktorý je v ohrození života, a jeho príbuzní vedeli, že príde kvalitný záchranár, kvalitný lekár a príde v danej chvíli tá najlepšia posádka," priblížil Majerský a dodal, že v Národnej rade (NR) SR sa malo o reforme diskutovať už v decembri 2024, no pol roka ju blokoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Poslanec pripomenul, že Taraba hovoril o zásadných pripomienkach, no napokon je návrh v parlamente v znení, v akom bol pripravený. Obáva sa, že Tarabovi ide o tender na ZZS. Majerský víta napríklad zriadenie novej linky pomoci pre neakútne stavy.

Tender na záchranné zdravotné služby má byť podľa Majerského vo výške jednej miliardy eur. Dodal, že v uplynulých rokoch, keď sa súťažilo v súvislosti so záchrankami, bol tender vždy sprevádzaný škandálmi. "Tento zákon nerieši v podstate nič. Tender na výberovú komisiu alebo na záchrannú zdravotnú službu je súťaž krásy bez jasných pravidiel a bez toho, aby ľudia vedeli, kto danej komisii koho nominuje a kto o tom bude rozhodovať," vyhlásil Majerský.

Stachura varuje pred „lacnými taxíkmi“ a chaosom v sieti

Peter Stachura (KDH) pripomenul, že na úspech reformy treba fungujúci systém, v ktorom nepôjde o biznis. Prekáža mu vytváranie množstva rôznych typov záchraniek. "Pokiaľ to nebude zadefinované, môže to viesť k problémom," dodal. Napríklad ambulancia špecializovanej prepravy by mala odľahčiť ambulancie bez lekára od "relatívne banálnych transportov". V tom vidí Stachura riziko využitia ambulancií ako tzv. lacných taxíkov na prevážanie pacientov, ktorí ani nemajú nárok na transportnú službu. "Ešte stále nevieme, ako bude vyzerať celá sieť," dodal s tým, že štát chce narýchlo schváliť zákon a až potom riešiť výberové konanie.

O reforme záchraniek začal v stredu rokovať parlament, prebrať by ju mal v skrátenom legislatívnom konaní. Priniesť má novú linku pomoci 116117. Slúžiť má pre neurgentné stavy s cieľom odbremeniť tiesňovú linku 155. Vzniknúť majú aj nové typy záchranárskych posádok.

