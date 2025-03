Tvrdá rana pre našu ekonomiku: Tisíce ľudí využíva TÚTO výhodnú možnosť od štátu! Dopady sú katastrofické

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Čakajú nás ďalšie masívne odchody do predčasného dôchodku? Po zmenách v legislatíve využili takúto možnosť tisíce ľudí. Zatiaľ, čo pre nich išlo o vítanú zmenu, naša ekonomika zaplakala. Problém môže pritom ešte narásť. Analytici z projektu Dáta bez pátosu upozornili, že hoci minister práce Erik Tomáš podmienky po „šialenom kroku“ svojho predchodcu Milana Krajniaka upravil, respektíve prestavil, neurobil to až tak, aby to seniorov do predčasného dôchodku prestalo lákať.

archívne video

Minister práce Erik Tomáš o novej výške 13. dôchodkov v roku 2025 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ako upozornili, priemerný novopriznaný predčasný dôchodok je 770 eur. Ak sa k tomu pripočíta 50 eur mesačne z 13. dôchodku, vyjde vám v čistom suma 820 eur. Tieto peniaze dostane predčasný dôchodca bez toho, aby musel ráno vstávať do práce. Pre mnohých ide o ponuka, ktorú nevyužiť by bol doslova "hriech".

Ešte v roku 2022, teda pred Krajniakovou zmenou zákona, išlo pritom za celý rok do predčasného dôchodku mesačne len asi 1 000 ľudí. V roku 2025 je ich za prvé 2 mesiace 8 000. V praxi to znamená, že počet zamestnaných Slovákov klesá o desaťtisíce ľudí ročne a naopak, počet dôchodcov raketovo rastie. Za posledný rok ich pribudlo 40-tisíc. „Tí predčasne odídení chýbajú ako skúsení strojári, vodiči, rušňovodiči, učitelia, zdravotníci, predavači, stavbári. Ekonomike chýbajú ich mzdy, zdravotnej a sociálnej poisťovni ich odvody. Namiesto toho sú náklady na predčasné dôchodky mesačne 40 miliónov eur a ročne pol miliardy eur, ktoré si štát požičia za 4 % ročne,“ uviedli.

PREDČASNÉ DÔCHODKY: Masívne odchody aj v roku 2025 Na Slovensku sa mnohým seniorom neoplatí zostať zamestnaný, chodiť do... Posted by Dáta bez pátosu on Monday, March 24, 2025

„Šialená špirála nezmyslov ´pre ľudí pokračuje a namiesto budovania prosperujúcej krajiny pre naše deti ju sociálni demokrati vedú do úpadku. Nepracuje sa. A pracuje sa stále menej. Naše deti a mladých štát zadlžuje rozdávaním benefitov skoro, plošne, mnohým a štedro. Seniorom,“ dodali.

„Najhoršie je, že aj my sme ministrovi po prijatí úprav v roku 2024 písali, že s tým treba seknúť, že to nepomôže a naďalej pôjdu seniori húfne predčasne do dôchodku. Neveril nám v apríli 2024. Stalo sa a deje sa,“ uviedli s tým, že sme o rok ďalej a o miliardu „ľahší.“

„Ak sa nevie pri otázke vládnych predstaviteľov ´ako by ste konsolidovali´ opozícia vymáčknuť, tak tu je 1/2 miliarda úspor v Sociálnej poisťovni ročne: Pri odchode do dôchodku predčasne ho znížiť o 10 % paušálne a mínus 1 % za každý 1 mesiac predčasného odchodu. S malusom: ´bez nároku na 13. dôchodok´. A zamestnaní seniori budú platiť odvody a dane a z minutých eur z platu DPH a spotrebné dane: ďalšia 1/2 miliarda ročne do plusu. Spolu sme našli 1 miliardu. Krajina na súčasnú prax nemá. Nám je to jasné, čo vy na to, politici?“ pýtajú sa na záver.