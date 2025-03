Migaľa, Šalitroša a Huliaka definitívne nahradili títo poslanci: Je tu prvá schôdza po niekoľkých TÝŽDŇOCH

Poslanci v Národnej rade SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

14:12 Poslanci Národnej rady (NR) SR budú počas aktuálnej schôdze rokovať od 9.00 h do 20.00 h okrem piatkov, počas ktorých budú zasadať do 16.00 h. Informoval o tom podpredseda NR SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD). Zvyčajne poslanci rokujú do 19.00 h a v piatky do 14.00 h. V piatok nebude obedová prestávka, v ostatné dni sa skráti prestávka na hodinu - od 13.00 h do 14.00 h. Hlasovať o prerokovaných bodoch bude parlament vo zvyčajných časoch o 11.00 h a 17.00 h okrem piatkov.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V úvode schôdze predniesli opoziční poslanci niekoľko návrhov na zmenu programu, ani jeden nebol schválený. Žiadali napríklad rokovať o pandémii slintačky a krívačky, o zrušení transakčnej dane, či presunúť na skorší termín rokovanie o vyslovení nedôvery vláde a o zmrazení platov poslancov.

14:07 Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR) bude aj naďalej riadiť Igor Slanina. Podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD) predĺžil na základe zákona o STVR Slaninovi poverenie na pozíciu dočasne povereného štatutára STVR. Rozhodnutie, ktoré v utorok zverejnili na webe Národnej rady SR, predlžuje Slaninov mandát od 1. apríla do 30. júna.

13:40 Poslanci Národnej rady (NR) SR si v utorok v pléne minútou ticha uctili viaceré nedávno zosnulé osobnosti. Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) pripomenul ich život a pôsobenie. Parlament si zaspomínal na zosnulého poslanca Jána Cupera, ktorý v NR SR pôsobil za stranu HZDS. Rovnako si pripomenul aj politika, historika a archeológa Dušana Čaploviča. Ten v minulosti pôsobil ako poslanec, podpredseda vlády SR a minister školstva. Minútou ticha si poslanci uctili aj zosnulého herca Štefana Kvietika i politika a bývalého predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša.

13:38 Opozičné hnutie PS a strana SaS kritizujú návrh novely zákona o neziskových organizáciách. Poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Vančo (PS) uviedol, že je útokom na demokraciu. Cieľom návrhu je podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) vytvorenie nástroja na zastrašovanie občianskeho sektora. Predstavitelia strán to vyhlásili po rokovaní Ústavnoprávneho výboru NR SR k tejto téme.

"Návrh sa odkladal, odkladal a bol potom kompletne prekopaný pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložil pán poslanec Lučanský, predkladateľ návrhu zákona. Mení ho z lex zahraničný agent na zákon o lobingu, ale iba pre mimovládky. Teraz sme sa dozvedeli po koaličnej rade od nového pána ministra Migaľa, že ešte ani toto nie je finálna podoba, že ešte ten návrh bude zmenený. Preto ja som navrhol, aby výbor prerušil rokovanie o spoločnej správe a aby, ak má prísť nejaký pozmeňujúci návrh, aby ten pozmeňujúci návrh bol prerokovaný najprv na pôde výboru," uviedol poslanec Ondrej Dostál (SaS).

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom "sľubujem" a podpisom.

Na základe dohôd v koalícii odišiel z NR SR Rudolf Huliak, ktorý sa stal ministrom cestovného ruchu a športu, takisto Samuel Migaľ, ktorý prevzal vedenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Z NR SR odišiel aj Radomír Šalitroš, stal sa štátnym tajomníkom na MIRRI.

Začala sa riadna schôdza, poslancov čaká vyše 150-bodový program

Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali v utorok popoludní prvú riadnu schôdzu v tomto roku. V úvode sa ich ako prítomných prezentovalo 79. Na programe majú viac ako 150 bodov. Okrem vládnych a poslaneckých návrhov ich čakajú aj personálne voľby, výročné správy či návrhy uznesení. Na tejto schôdzi majú tiež hlasovať o návrhoch, ktoré sa presunuli z predchádzajúcej schôdze pre nezhody v koalícii.

Poslanci by v úvode schôdze mali voliť aj predsedu NR SR. Čaká ich tiež voľba kandidátky na sudkyňu Ústavného súdu SR či voľba do Správnej rady Slovenskej televízie a rozhlasu či Tlačovej agentúry SR. Rozhodnúť majú aj o viacerých personálnych nomináciách. Novým viceguvernérom Národnej banky Slovenska by sa mal stať Dušan Keketi a Alexander Cirák zase členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Na programe je aj vládna novela Ústavy SR. Navrhuje sa v nej zakotviť do ústavy existencia dvoch pohlaví - muž a žena. Pribudnúť má do nej tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Do ústavy sa má dostať aj úprava o adopcii detí a výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Vlastný návrh novely ústavy predložilo do parlamentu aj opozičné KDH.

Poslanci majú na schôdzi riešiť aj ďalšie vládne legislatívne návrhy. Týkať sa budú napríklad zmien v systéme záchrannej zdravotnej služby či v aktívnych zálohách. Zaoberať sa budú i návrhom na vyslanie vojakov do operácie KFOR v Kosove. Rozhodnúť majú v skrátenom legislatívnom konaní o návrhu nového zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci. Ministerstvo hospodárstva by vďaka nemu malo získať možnosť prístupu k sociálno-ekonomickým údajom obyvateľov, na základe ktorých posúdi potrebu kompenzácií nákladov na energie.

Návrhy predložili i poslanci. Koaličná SNS má na programe napríklad novelu zákona o neziskových organizáciách či novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorá má okrem iného opätovne zaviesť inštitút práva na opravu. Koaličný poslanec Daniel Karas (Smer-SD) zase navrhuje úpravu podmienok získania nároku na predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov. Poslanci z koaličného Hlasu-SD zase chcú novelou zákona o miestnom poplatku za rozvoj okrem iného zvýšiť hornú hranicu sadzby miestneho poplatku za rozvoj na základe vývoja cien stavebných prác, materiálov a pozemkov za roky 2018 až 2023.

Zákonodarcov na schôdzi čakajú aj viaceré legislatívne návrhy z dielne opozície. Rokovať majú napríklad o návrhoch na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu, ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS), šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS). Na programe majú aj viaceré výročné správy či návrhy uznesení.