Ďalšia trhlina vo vládnej koalícii? SNS chce meniť Maticu slovenskú, Hlas hovorí jasné NIE!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - V koalícii sa zrejme schyľuje k ďalšiemu konfliktu, tentoraz kvôli Matici slovenskej. Kým Slovenská národná strana (SNS) prichádza s návrhom novely zákona, ktorý má priniesť zmeny vo fungovaní Matice, koaličný partner Hlas-SD sa proti týmto plánom stavia. Hlas považuje zásahy politikov do fungovania Matice za neprijateľné a túto tému chce riešiť na koaličnej rade.

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SNS predložili návrh novely zákona o Matici slovenskej, ktorý by priniesol viacero zmien. Najvýraznejšou zmenou by bolo zavedenie štvorročného funkčného obdobia predsedu Matice slovenskej. Tento post by mohol jedna osoba zastávať maximálne dve po sebe nasledujúce obdobia.

„Návrh zákona kladie osobitný dôraz na obmedzenie potenciálnej koncentrácie moci v rukách jednotlivcov, čím sa posilňuje pluralita názorov a názorová rôznorodosť v rozhodovacích procesoch,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe. Súčasná právna úprava podľa nich dostatočne nezohľadňuje potrebu dynamickejšieho zapojenia členov Matice do jej riadenia, ako aj požiadavku na zavedenie časových obmedzení pre výkon najvyšších funkcií.

Matica slovenská (Zdroj: TASR - Pavol Ďurčo)

Novelou chcú poslanci aj rozšíriť práva členov na účasť na rozhodovacích procesoch vrátane zníženia vekovej hranice pre voliace právo na 15 rokov. Podľa SNS návrh reflektuje potrebu zapojenia mladých ľudí do činnosti inštitúcie, „čím sa podporuje ich aktívna účasť na formovaní kultúrnej a národnej identity“. Právo voliť do orgánov Matice by mal každý člen od 15 rokov a právo byť volený do orgánov každý člen od 18 rokov.

Hlas-SD sa s návrhom nestotožňuje

Koaličná strana Hlas-SD sa s návrhom SNS nestotožňuje. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásili poslanci Ľubica Laššáková a Michal Bartek. Podľa nich Matica slovenská nie je politickým subjektom a politici by do jej fungovania nemali zasahovať. „Novela zákona sa nám nepozdáva svojím spôsobom ani legislatívnymi zmenami, ktoré prináša. Všetky otázky bude riešiť koaličná rada,“ uviedol Bartek. Zároveň dodal, že SNS síce pravdepodobne nemala negatívny úmysel, ale návrh bol predložený bez dostatočného dialógu.

Michal Bartek (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Bývalá ministerka kultúry Laššáková zdôraznila, že Matica slovenská vznikla ako organizácia pre ľudí a nie pre politikov. Podľa nej každé zasahovanie politikov do Matice prinieslo v minulosti problémy. „Vždy, keď sa politici angažovali do existencie Matice, výsledok nebol pozitívny,“ upozornila Laššáková.

Líder strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok má túto tému predniesť na koaličnej rade. Hlas sa chce snažiť presvedčiť SNS, aby svoje plány prehodnotila.

Matičiari prostestujú

Aj predsedníctvo Matice slovenskej (MS) protestuje voči návrhu novely zákona o Matici slovenskej predloženému poslancami NR SR za SNS. Ako informoval tajomník pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman, predsedníctvo to považuje za flagrantný zásah do samosprávnych princípov MS a za vážny pokus o jej politické ovládnutie.

Matičiari poukazujú na skutočnosť, že novela zákona je predkladaná v čase, keď sa má o niekoľko mesiacov uskutočniť Valné zhromaždenie MS a predovšetkým voľby do ústredných orgánov ustanovizne. „Ide o priehľadný politický krok, keďže novela zasahuje do kreovania troch kľúčových orgánov, a to Výboru MS, predsedu dozorného výboru a predovšetkým predsedu MS. V prípade štatutára dokonca s cieľom vyradiť ho z kandidatúry v najbližších voľbách,“ uvádza sa vo vyhlásení predsedníctva MS.

Vedenie matičnej ustanovizne upriamuje pozornosť aj na fakt, že MS nebola založená štátom a ani mu nepatrí. „O jej budúcnosti nerozhodujú politické strany, ale delegáti Valného zhromaždenia MS, ktorí schvaľujú aj stanovy ustanovizne. Účelový zásah SNS do práve prebiehajúceho matičného volebného procesu nemá v demokratických podmienkach historickú obdobu,“ dodávajú matičiari a vyzývajú poslancov NR SR na odmietnutie novely zákona.