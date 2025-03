Na pojednávaní s exministrom Gáborom Gálom odmietol svedok vypovedať

Na snímke zľava advokát Tomáš Rosina, obžalovaný bývalý minister spravodlivosti SR Gábor Gál a chrbtom advokát Peter Vačok (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

PEZINOK - Na utorkovom hlavnom pojednávaní s exministrom spravodlivosti Gáborom Gálom, obžalovaným z prijímania úplatku, odmietol svedok Gustáv Palider vypovedať. Rozhodol sa tak z obavy, že by musel povedať veci, ktoré by viedli k jeho trestnému stíhaniu. Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku odopretie výpovede akceptoval. Preto sa čítali výpovede svedka z prípravného konania.

Svedok zároveň uviedol, že bol v minulosti stíhaný a obvinený v inej veci, ktorá súvisí s prejednávanou obžalobou. Vo výpovediach, ktoré sa čítali, bolo opísané pôsobenie svedka v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) a aj to, ako sa podľa neho mal do procesov, súvisiacich s SPF zapojiť obžalovaný. "Fond bol paralyzovaný, keďže sa tam nepodpisovali zmluvy," priblížil svedok. Ozrejmil však aj to, že s exministrom spravodlivosti sa nikdy nestretol a pozná ho iba z médií. Čo sa týka úplatkov súvisiacich s SPF, tie mali podľa Palidera za stranu Most-Híd končiť práve aj u Gábora Gála.

Obžalovaný na výpoveď reagoval, že je celá založená na informáciách, ktoré sa svedok dozvedel sprostredkovane od tretích osôb. Podľa Gábora Gála sú výpovede svedka v rozpore s listinnými dôkazmi.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil Gábora G. z prijímania úplatku v roku 2022. Podľa obžaloby mal v roku 2018 prijať úplatok vo výške 50-tisíc eur za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody vo výmere jedného až piatich rokov. Voči Ladislavovi K., ktorý bol v prípade spoluobžalovaný, bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu premlčania.