Ďalšia bizarnosť v Bielom dome: Trump uvažuje o zozname ZAKÁZANÝCH krajín, v hre je vyše 40 štátov

Americký prezident Donald Trump zvažuje zaviesť zoznam zakázaných krajín. (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje, že obmedzí vstup do Spojených štátov občanom štyroch desiatok krajín. Cestovné obmedzenia by tak boli širšie ako tie, ktoré Trump zaviedol počas svojho prvého funkčného obdobia. Píšu o tom denník The New York Times (NYT) a agentúra Reuters s odvolaním sa na interné vládne memorandum.

V dokumente vypracovanom na Trumpov príkaz diplomatickými a bezpečnostnými činiteľmi je podľa NYT uvedených celkom 43 krajín rozdelených do troch skupín . Občanom prvej skupiny jedenástich krajín, medzi ktorými sú okrem iného Afganistan, Irán, Sýria, Venezuela, Kuba a Severná Kórea, by bol vstup do USA plošne zakázaný.

V druhej skupine desiatich krajín je napríklad Rusko, Bielorusko, Pakistan, Haiti, Barma alebo Južný Sudán. Tieto krajiny by mali cestovanie do USA obmedzené, ale nie úplne zakázané. Vstup by mohol byť povolený napríklad bohatým podnikateľom, nie však ľuďom cestujúcim na imigračné alebo turistické víza. Občania krajín na tomto zozname by tiež museli absolvovať povinné osobné pohovory, aby mohli získať vízum.

Varovanie pre 22 krajín

V tretej skupine je 22 krajín, vrátane Konga, Mali, alebo Kambodže. Občanom krajín v tejto skupine by bolo čiastočne pozastavené vydávanie amerických víz, ak ich vlády "nevyvinú úsilie na odstránenie nedostatkov do 60 dní", uvádza podľa Reuters vládna správa. V opačnom prípade by im podľa NYT hrozilo, že budú zaradené do prvej alebo druhej skupiny krajín.

Šéf Bieleho domu po nástupe do funkcie 20. januára nariadil ministerstvu zahraničia do 60 dní vypracovať zoznam krajín, v ktorých je preverovanie a kontrola natoľko nedostatočná, "že to oprávňuje na čiastočné alebo úplné pozastavenie prijímania štátnych príslušníkov týchto krajín". Americký činiteľ pod podmienkou anonymity Reuters povedal, že zoznam môže byť pozmenený a že ho ešte administratíva vrátane ministra zahraničia Marca Rubia neschválila.

Zákaz môže zasiahnuť aj držiteľov existujúcich víz

Nie je jasné, či by sa zákaz vzťahoval na osoby s existujúcimi vízami, alebo či by ich víza boli zrušené, píše NYT. Rovnako nie je zrejmé, či administratíva chce dať výnimku zo zákazu ľuďom, ktorí v USA už majú povolenie na trvalý pobyt.