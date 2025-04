Cestujete vlakom po Slovensku? Čakajú na vás služby a pohodlie ako v reštaurácii

Počas cesty vlakom sa môžte aj kvalitne najesť (Zdroj: ZSSK)

BRATISLAVA - Cestovanie vlakom ponúka okrem presunu z miesta na miesto oveľa viac. S reštauračnými vozňami si totiž môžete počas jazdy vychutnať plnohodnotné jedlo, kávu, raňajky aj dezert. To všetko bez toho, aby ste museli opustiť vlak.

Železničná spoločnosť Slovensko ZSSK ponúka cestujúcim pohodlie reštaurácie priamo na koľajniciach. Táto služba je k dispozícii najmä v expresných spojoch medzi Bratislavou a Košicami.

Reštauračný vozeň ako súčasť zážitku z cesty

Služby reštauračných vozňov sa už tradične tešia veľkej obľube. Za minulý rok sa predalo viac než 22-tisíc porcií raňajok a vyše 50-tisíc hlavných jedál. Suverénne najvyššie číslo je pri káve, ktorá atakuje takmer 160-tisíc šálok - to by vystačilo na jednu kávu pre každého obyvateľa Žiliny a Nitry dokopy.

Tieto čísla sú dôkazom, že vlaková reštaurácia nie je len doplnok, ale plnohodnotná súčasť diaľkového cestovania. Vo väčšine spojov typu Ex 5xx a Ex 6xx (KRIVÁŇ a TATRAN) je radený reštauračný vozeň so stálym personálom. Ak nie je z technických dôvodov zaradený, k dispozícii je mobilbar s obsluhou, prípadne spoločenský vozeň, ktorý je vhodnou alternatívou s ponukou drobného občerstvenia. Reštauračné služby poskytuje partner WAGON SLOVAKIA KOŠICE (WGS).

Nové jarné menu ako bonus

V rámci nového menu pre jarné obdobie nájdu cestujúci napríklad paradajkovú polievku, šaláty s tofu alebo kuracím steakom, hovädzí guláš či thajský Udon pad med. V ponuke je aj nový dezert – lávový čokoládový koláč. Vybrané reštauračné vozne dokonca ponúkajú taktiež čapované pivo.

V ponuke jarného menu nájdete zaujímavé jedlá (Zdroj: ZSSK)

Ako funguje objednávka jedál?

Cestujúci navyše vôbec nemusia čakať v rade – jedlo si môžu objednať vopred cez portál www.wagonexpres.sk a vyzdvihnúť ho priamo na bare. V rámci 1. triedy môžu využiť aj donášku jedla na svoje miesto. K dispozícii je špeciálna ponuková karta a možnosť zobraziť menu cez QR kód.

Hodinový takt a pohodlie na palube

ZSSK zaviedla na trase Bratislava – Žilina – Košice celodenný hodinový takt, ktorý zabezpečuje spoľahlivé a pravidelné spojenie medzi západom a východom krajiny. Vďaka tomu majú cestujúci lepší výber vlakov a častejší prístup k palubným službám vrátane stravovania. Najmä pri dlhších cestách to určite ocenia.

Aj v regionálke si kúpite občerstvenie

ZSSK sa snaží spríjemniť cestovanie aj mimo diaľkových spojov. Na trase Nová Baňa – Banská Bystrica sú vo vybraných vlakoch dostupné automaty na občerstvenie. Cestujúci si tak môžu rýchlo a pohodlne zakúpiť nápoje či snacky aj v regionálnej doprave. Automaty sú umiestnené v priestoroch, ktoré umožňujú pohodlný prístup aj počas jazdy vlaku a akceptujú bezhotovostné platby, čo uľahčuje ich využitie.

Advertoriál pripravený v spolupráci so ZSSK.