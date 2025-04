Najnovší PRIESKUM prináša zásadnú zmenu: PS zvýšilo náskok na čele, Hlas padol za Republiku!

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novak, Topky/Ramon Leško, Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

BRATISLAVA – Politická situácia na Slovensku pokračuje v dynamickom vývoji, ktorý sa odzrkadľuje aj na preferenciách politických strán. Aktuálny prieskum agentúry NMS ukazuje, že ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici apríla 2025, najväčšiu podporu by získalo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 23,2 %. Na druhej strane, vládna koalícia čelí množstvu výziev, ktoré môžu ovplyvniť jej pozíciu, čo pomáha k rastu hnutiu Republika.

Za PS, ktoré zaznamenalo medzimesačný pokles o 0,6 p.b., nasleduje strana Smer-SD so ziskom 19,9 %, čo je v porovnaní s marcom pokles o 1,6 p.b.. Podľa politického analytika NMS Market Research Slovakia Mikuláša Hanesa vývoj za posledné mesiace ukazuje, že podpora Smeru reaguje na aktuálne dianie a momentálne nie je v stabilnom trende, zatiaľ čo podpora Progresívneho Slovenska stabilne stagnuje bez výraznejších zmien.

Republika už predbehla Hlas

Tretie miesto obsadilo prekvapivo hnutie Republika, ktoré zaznamenalo výrazný nárast podpory. Jeho preferencie vzrástli o 1,2 p.b. na 9,2 %, čím sa prebojovalo na tretiu pozíciu, pred stranu Hlas – SD, ktorá by získala 8,5 %. Hoci medzi týmito dvoma subjektmi existuje štatistická neistota, Republika ukazuje silný trend rastu. Tento nárast je primárne spôsobený presunom voličov od Smeru-SD, čo naznačuje, že hnutie má ešte priestor na ďalší rast, najmä od koaličných strán.

Po štvorici strán s najväčšou podporou majú reálnu šancu na vstup do parlamentu ďalšie 4 politické subjekty. Najvyššie z nich sa umiestnilo KDH s podporou 6,9 %, čo je medzimesačný nárast o 0,8 p.b. Nasleduje hnutie SLOVENSKO, ktorému by dalo začiatkom apríla svoj hlas 6,8 % opýtaných. SaS by aktuálne získala podporu 6,5 % voličov (+0,2 p.b.) a tesne pod hranicou vstupu do parlamentu by sa umiestnili Demokrati, ktorých by v apríli volilo 4,8 % opýtaných, čo je medzimesačný nárast o 0,7 p.b.

Výraznejšie pod hranicou 5 %, ale stále so šancou na vstup do parlamentu, sa nachádza Maďarská aliancia (3,8 %) a hnutie SME RODINA (3,7 %). Okolo hranice 2 % sa nachádza hnutie Za ľudí (2,3 %) a vládna SNS (1,9 %). Deklarovaná volebná účasť je na úrovni 59,8%, čo je totožný výsledok ako pri marcovom volebnom modeli.

Krízy koalícii neprospievajú

Koaličná vláda čelí rôznym výzvam, ktoré sťažujú jej stabilitu. Okrem krízy vyvolanej transakčnou daňou, ktorá vyvolala veľkú nevôľu podnikateľov, sa objavili aj nečakané externé problémy. Šírenie slintačky a krívačky, ako aj zavedenie ciel na export do USA, ktoré sa dotýka slovenského automobilového priemyslu, predstavujú ďalšie problémy, ktoré preverujú schopnosti vlády riešiť krízy efektívne a rázne. Tieto situácie môžu mať podľa analytika výrazný dopad na politickú podporu vládnych strán, najmä ak budú vnímané ako zlyhanie pri riadení štátu.

Ak by sa voľby konali začiatkom apríla, rozloženie mandátov v NR SR by vyzeralo nasledovne:

Zber dát prebiehal online cez National Sample, pričom sa zúčastnilo 1 005 respondentov. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18 rokov.