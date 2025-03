Dve farmy na Slovensku hlásia príznaky slintačky a krívačky, píše odborný web

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Dve farmy na juhu Slovenska zaznamenali podľa zástupcu ich majiteľa príznaky nákazy slintačkou a krívačkou u dobytka. Napísal to dnes portál polnoinfo.sk. Výsledky testov na toto vysoko nákazlivé infekčné vírusové ochorenie párnokopytníkov by mali byť známe v piatok. Obe farmy sa nachádzajú v regióne, ktorý susedí s Maďarskom, kde bola neďaleko hraníc so Slovenskom slintačka a krívačka potvrdená pred dvoma týždňami.