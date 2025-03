Národná banka Slovenska varuje pred nástrahami nového trendu: POZOR na investovanie podľa finfluencerov

(Zdroj: TASR - Dano Veselský)

Finfluenceri, teda influenceri so zameraním na finančné rady, získavajú na sociálnych sieťach čoraz väčší vplyv. Vytvárajú si vzťah s publikom, často ukazujú úspešný životný štýl a ponúkajú jednoduché investičné "riešenia". "Nie všetci sú však odborníci a niektoré ich rady môžu byť nesprávne, rizikové alebo motivované skrytými záujmami. Finančné rozhodnutia by mali byť založené na dôveryhodných informáciách, nie na tlaku alebo emóciách," upozorňuje NBS, podľa ktorého je investovanie vážne rozhodnutie. Inšpirácia od finfluencerov môže byť užitočná, ale ich rady by nemali byť jediným sprievodcom.

Treba byť opatrný

Národná banka Slovenska upozorňuje na viacero dôvodov, prečo treba byť opatrený. Prvým z nich je, že nie všetci majú odborné znalosti. "Mnohí sa len prezentujú ako finanční experti. Ich rady môžu byť nesprávne alebo zavádzajúce," varuje. Okrem toho rady nemusia byť pre vás vhodné, pretože každý investor má iné potreby a ciele. To, čo funguje "pre peňaženku" jedného, nemusí fungovať pre druhého.

(Zdroj: Getty Images)

Do úvahy treba brať aj možné skryté záujmy. "Propagácia produktov môže byť motivovaná ziskom finfluencera a nie výhodnosťou ponúkaného produktu," upozorňuje NBS. Existuje tu aj riziko podvodu, sľuby "rýchlych ziskov" môžu znamenať podvodné schémy. "Napríklad môžu cielene propagovať manipulácie trhu s cieľom zarobiť na umelom navýšení ceny," približuje s tým, že tieto manipulácie vás môžu pripraviť o peniaze. V neposlednom rade si treba dať pozor aj deepfake obsah, pretože digitálne vytvorené príspevky môžu zneužívať mená známych osobností.

Ako sa chrániť pred podvodom

NBS ľuďom radí, aby si pred investovaním overovali odborné zázemie či skúsenosti finfluencera. Treba pozrieť, čo o sebe zverejnili a či sú o ňom dostupné recenzie a nezávislé informácie. Zároveň je potrebné porovnávať informácie z viacerých zdrojov. "Nespoliehajte sa len na sociálne siete. Overte si informácie u odborníkov alebo na stránkach dôveryhodných finančných inštitúcií," radí NBS.

(Zdroj: Getty Images)

Pri investovaní je zároveň dôležité nepodliehať tlaku konať rýchlo – je to varovný signál. "Ak vám niekto hovorí, že musíte investovať hneď, inak premeškáte príležitosť, nepodliehajte tomuto nátlaku! Takto formulovaný tlak je dokonca varovným signálom pred možným podvodom či nedôveryhodnou investíciou," upozorňuje banka.

Ak finfluencer poskytuje investičné poradenstvo alebo poradenstvo v oblasti kryptoaktív, je potrebné si overiť, či má licenciu. Skutoční odborníci, navyše, musia dodržiavať aj pravidlá ochrany investorov. Overiť si ich môžete na stránke subjekty.nbs.sk. "Nikdy neposielajte peniaze na neznáme platformy len preto, že ich odporúčal finfluencer. Dajte si pozor na podvodné aplikácie a stránky. Nedovoľte, aby vás neodborné alebo zavádzajúce odporúčania pripravili o vaše úspory," varuje NBS na záver.