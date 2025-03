Budeme jesť červy? JEDNOZNAČNÝ postoj slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov!

(Zdroj: TASR/Roman Hanc, Profimedia)

BRATISLAVA - Budeme jesť červy? Výrobcovia združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov absolútne k tomu zaujali jednoznačné stanovisko - odmietajú akékoľvek pridávanie hmyzu do svojich výrobkov. Produkty s takýmito prísadami nebudú vyrábať, ani ak by ich o to požiadali obchodné reťazce. Potvrdili to spoločným uznesením na valnom zhromaždení zväzu, ktorý sa vo štvrtok konal na Donovaloch.