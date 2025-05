Proti hmyzu v potravinách chce SNS zakročiť vlastným návrhom: Obchodníci hovoria o zbytočnej regulácii

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Roman Hanc, Profimedia)

BRATISLAVA - Slovenská národná strana (SNS) prichádza na najbližšiu parlamentnú schôdzu s vlastným návrhom, ktorý má výrazne sprísniť podmienky predaja potravín obsahujúcich hmyz. Podľa neho by sa museli tieto výrobky nielen jasne označovať, ale aj oddelene vystavovať na samostatných regáloch. Podľa obchodníkov je to však úplne zbytočná regulácia, ktorú označili za vykopávanie otvorených dverí.

SNS svojim návrhom reaguje na nedávne schválenie prášku z celých lariev červa múčniara obyčajného ako novej potraviny, uvoľnenej na používanie v EÚ. Únia povolila jeho používanie ako prísady do múk, pekárskych výrobkov, sušienok, energetických tyčiniek či dokonca syrov. Pri múke EÚ povolila dokonca jeho obsah až do úrovne 20 %, čo je pätina hmotnosti výrobku. Podmienkou pre pridanie múky z červov je, aby bol tento výrobok, respektíve prášok, ožiarený UV žiarením.



Podľa SNS je však regulácia nedostatočná a Andrej Danko tak prichádza s vlastným návrhom. „Budeme žiadať, aby predajcovia takých potravín museli mať osobitné regály, aby obchodné reťazce museli takéto potraviny osobitne skladovať,“ priblížil návrh pre STVR. Predseda SNS sa podľa vlastných slov pri tvorbe inšpiroval zahraničím, kde niektoré krajiny takéto regulácie prijímajú.

Vykopávanie otvorených dverí

Martin Krajčovič zo Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) však tvrdí, že na slovenskom trhu zatiaľ neexistujú žiadne takéto výrobky a je v záujme samotných obchodníkov ich riadne označovať. „Toto považujeme za úplný gold-plating, pretože nehrozí ani nejaká kontaminácia s týmito potravinami. Nie je žiaden dôvod, aby sa to oddelene skladovalo. Považujeme to za úplne zbytočnú reguláciu, ktorá je vykopávaním otvorených dverí. Ani obchod by nič také nespravil, aby zatajil spotrebiteľovi, že má nejakú inú potravinu, ako si nakupuje,“ uviedol.

Žiadne červy či kobylky sa do slovenskej múky pridávať nebudú

Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM) sa pridali k iniciatíve slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov a odmietajú akékoľvek pridávanie hmyzu do svojich výrobkov. Uviedol to Milan Lapšanský, generálny sekretár SSM.

„Územie Slovenska má tisícročnú tradíciu v pestovaní pšenice a ďalších obilnín a ich spracovaní. Mlyny boli kedysi na každej väčšej rieke a obyvatelia na našom území sa nikdy neuchyľovali ku konzumácii hmyzej potravy, ktorá je typická pre juhovýchodnú Áziu. Nevidíme preto dôvod, aby sme do slovenskej múky pridávali larvy červov, ale ani kobylky či svrčky, ktoré čoskoro Európska únia schváli pre využívanie do potravín,“ spresnil Lapšanský.