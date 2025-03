Šok pre matku, štát jej ZASTAVIL rodinné dávky: TOTO je dôvod! Žena sa vzbúrila, do veci vstúpil aj ombudsman

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Matka dostávala od štátu klasický rodičovský príspevok. Po niekoľkých mesiacoch však prišiel nepríjemný šok. Žena už ďalšie peniaze nedostala. Dôvodom bolo, že mala údajne aj so synom žiť v Chorvátsku. Mladá matka to však poprela a snažila sa predložiť dôkazy, ktoré mali jej slová potvrdiť. Avšak nepochodila. Do veci zasiahol ombudsman.