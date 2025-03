Vo viacerých okresoch treba počítať so silnejším vetrom: Meteorológovia vydali výstrahu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na viacerých miestach na Slovensku treba v pondelok počítať so silnejším vetrom. Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do 18.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom sa týka celého Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, viacerých okresov Košického kraja aj okresov Prešov, Vranov nad Topľou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Vietor v daných lokalitách môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu, na východe až 85 kilometrov za hodinu.

(Zdroj: shmu.sk)

Veternejšie môže byť aj na horách. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Tvrdošín a Ružomberok. Na severnom Slovensku v pondelok hrozia i snehové jazyky a záveje. Výstrahy prvého stupňa platia pre väčšinu územia Prešovského a Žilinského kraja aj okresy Spišská Nová Ves, Púchov a Považská Bystrica.

Meteorológovia v najbližších dňoch očakávajú minimum zrážok

Minulý týždeň bol bohatší na zrážky. Trvalejší dážď pomohol zmierniť sucho, ktoré sa prehlbovalo počas zimných mesiacov. Poukázali na to meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). V najbližších dňoch však očakávajú v chladnom vzduchu minimum zrážok. "Po niekoľkých týždňoch plošného nedostatku zrážok sa v posledných dňoch situácia výrazne zmenila. V poveternostnej situácii cyklonálneho charakteru prešlo našim územím niekoľko zrážkových pásiem, predovšetkým od štvrtka (13. 3.) do soboty (15. 3.) na zvlnenom studenom fronte. Trvalejší dážď v niekoľkých vlnách takto pomohol zmierniť sucho, ktoré sa prehlbovalo počas zimných mesiacov. Zároveň sa do horských polôh najmä počas víkendu vrátilo sneženie," ozrejmili.

Najviac zrážok zaznamenali meteorológovia v povodí Hrona, Ipľa, Slanej, Bodvy a Cirochy, a to od 30 do 70 milimetrov, lokálne aj viac. "Hydrologická odozva na zrážky bola spočiatku minimálna. Neskôr sme v povodiach s najvyššími úhrnmi zrážok zaznamenali opakované vzostupy vodných hladín. V povodiach Východoslovenskej nížiny sme ojedinele zaznamenali aj dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity, na Roňave a Latorici," dodali.