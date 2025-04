Polícia po hodinách konečne prehovorila: Bombica chce vyšetrovateľ a prokurátor za mrežami!

Polícia vraj už rozhodla o Bombicovom osude. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Kontroverzný aktivista zo sociálnych sietí Daniel Bombic bol konfrontovaný s rozhodnutím policajných orgánov, ktoré ho v stredu 16. apríla zadržali. Najskôr sa presne nevedelo, prečo k jeho zadržaniu došlo, no po pár hodinách už aj policajti potvrdili jeho zadržanie. Strávil noc v cele a teraz sa už vie, čo ho bude čakať.

archívne video

Trestne stíhaný Daniel Bombic dorazil na pojednávanie Najvyššieho súdu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa informácií TV JOJ chce vyšetrovateľ a prokurátor Daniela Bombica vo väzbe. O všetkom sa malo rozhodnúť vo štvrtok 17. apríla podvečer. O väzobnom stíhaní by mal tak súd rozhodovať už v piatok 18. apríla.

"Policajti Odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zadržali v priebehu dnešného dňa v súlade s ustanoveniami § 86 ods. 1 zákona 301/2005 Z. z. Trestného poriadku 43-ročného D.B. Vzhľadom na v súčasnosti vykonávané úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie," informoval už skôr Michal Szeiff z tlačového oddelenia KRPZ v Bratislave.

Daniel Bombic (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Daniel Bombic strávil noc v policajnej cele, kde bol už od stredy. Bude tam až do momentu kým ho policajná eskorta nedovezie pred sudcu do Banskej Bystrici, kde sa má o týchto záležitostiach rozhodovať. O Bombicovom opätovnom vzatí do väzby totiž zákonne musí rozhodnúť iba Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici.

Bombica zadržali v blízkosti parlamentu

​Bombica, alias Danyho Kollára, zadržali policajné orgány v stredu pred parlamentom. Viacerí poslanci a svedkovia v ten deň počas dopoludnia informovali o jeho aktívnom pohybe po Národnej rade. V hre sú podozrenia, že Bombic pokračuje v trestnej činnosti a porušuje nariadenia Najvyššieho súdu, ktorý mu stanovil prísne podmienky a povinnosť nosiť na nohe monitorovací náramok.