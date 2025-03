OSTRÁ reakcia ŠÚKL na vyjadrenia Kotlára o vakcínach covidu: Šíri poplašné správy, zvažuje trestné oznámenie

Na snímke tabuľa na budove sídla Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) (Zdroj: TASR - Martin Baumann, Topky/Vlado Anjel)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv uviedol, že si pozorne vypočul tlačovú konferenciu splnomocnenca vlády. Kotlár sa v nej okrem iného vyjadril, že "bola narušená integrita slovenského genofondu" a "Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy, narábali s ľuďmi ako s kukuricou bez ich vedomia."

Splnomocnenec Kotlár prehovoril o výsledkoch analýzy vakcín počas covidu v slovenskej populácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Štátny ústav považuje prezentované názory pána Kotlára za nevedecké, nebezpečné a spôsobilé ohroziť verejné zdravie. "Pán Kotlár sa síce stavia do pozície nezaujatého a slobodomyseľného prieskumníka, v skutočnosti jeho vyjadrenia vedú k šíreniu poplašnej správy a zvážime podanie trestného oznámenia. Mimoriadne tvrdenia si vyžadujú mimoriadne dôkazy, než ich možno akceptovať ako dôveryhodné," uvádza Štesková.

Dodáva, že už v minulosti sa stretli s tvrdeniami skupiny ľudí alebo jednotlivcov, ktoré sa neopierajú o vedecké poznatky, fakty a metodiky. "Chceme týmto požiadať, aby pán Kotlár predložil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv metodiku testovania predmetných vakcín na posúdenie," vyzýva hovorkyňa ústavu a dodáva, že demokracia v krajine sa nemeria len slobodou slova, ale aj dôverou v inštitúcie, ktoré slúžia občanom krajiny.

ŠÚKL je v nasadení každý deň, aby sme mali bezpečné a kvalitné lieky

Štesková zdôrazňuje, že v pôsobnosti ŠÚKL je dohľad nad bezpečnosťou, účinnosťou a kvalitou všetkých liekov a túto prácu vykonávame s plným nasadením každý deň. "Štátny ústav pre kontrolu liečiv je plnohodnotným partnerom Európskej liekovej agentúry. V medzinárodných tímoch každý deň pracujeme na tom, aby všetci občania EÚ mali bezpečné, účinné a kvalitné lieky," pokračuje Štesková, ktorá obyvateľov ubezpečuje, že všetky lieky na Slovensku sú bezpečné.

"Všetky posúdenia a analýzy vykonané na mRNA vakcínach európskymi liekovými agentúrami potvrdili účinnosť, bezpečnosť a kvalitu vakcín a sú riadne zaregistrované ako akýkoľvek iný liek," priblížil ďalej ústav. Zároveň odkázal na stanovisko nemeckej liekovej agentúry pre vakcíny a biologické lieky (Paul-Ehrlich-Institut), ktorý sa otázke prítomnosti DNA vo vakcínach venoval a podrobne vysvetlil.

Kotlár žiada Žilinku, aby sa zaoberala výsledkami analýzy mRNA vakcín proti covidu

Kotlár žiada generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby bezodkladne konal v súvislosti s výsledkami analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Tie podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudské DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Splnomocnenec o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Výsledky analýzy všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA vektoru, ktorý kóduje kazetu pre syntézu S proteínu, ak nie aj iné proteíny," uviedol splnomocnenec. Genetická informácia obsiahnutá vo vakcínach podľa jeho slov je schopná integrovať sa do ľudskej jadrovej DNA. "Následne sa takýto ľudský organizmus stáva, nebojím sa povedať, oficiálne geneticky modifikovaným organizmom," dodal s tým, že môže ísť o trvalý jav, ktorý môže spôsobiť napríklad vznik nádorových ochorení.

Používanie takýchto vakcín považuje za škandalózne

Zistenia považuje za škandalózne a používanie daných vakcín by malo byť podľa neho na Slovensku okamžite zakázané. "Generálny prokurátor by mal okamžite konať. Vedecká obec by mala biť na poplach a všetci propagátori vakcíny by mali stiahnuť uši. Skromne, ale suverénne povedané, sme jednou z mála krajín na svete, ak nie jediná, ktorá zrealizovala takéto analýzy a aj ich zverejňuje," skonštatoval Kotlár. Očkovaní Slováci zároveň podľa neho majú plné právo informovať sa, prečo im bola podávaná experimentálna génová terapia a vymáhať odškodné.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Z bezpečnostných dôvodov nechcel informovať o tom, ako analýza prebiehala, kde a ani kto ju vykonal. Tvrdí, že sa na nej podieľali aj slovenskí odborníci. Podrobné informácie chce poskytnúť Generálnej prokuratúre (GP) SR aj vláde. "Zrealizovaný postup, priebeh, výsledky budem kompletne prezentovať na vláde, som pripravený stihnúť termín do 31. marca 2025 podľa zadania," uviedol.

Kotlár vyzval prezidenta, aby prestal jeho prácu dehonestovať

Dodal, že je ochotný problematiku vysvetliť aj prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. "Verejne ho žiadam a vyzývam, aby prestal dehonestovať prácu splnomocnenca vlády, prestal rozprávať o nanočipoch a nevyjadroval sa k téme, ktorej nerozumie," poznamenal Kotlár.

Ako uviedol, o výsledkoch analýzy už informoval ministra zdravotníctva a sociálnych služieb v USA, riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) i americkú ministerku spravodlivosti. Tiež vybrané ministerstvá zdravotníctva iných štátov a zástupcov svetovej vedeckej obce.