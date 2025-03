Náklady na verejné zdravotníctvo na rok 2025 nie sú podľa Asociácie nemocníc dostatočné

Asociácia nemocníc Slovenska (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Náklady na verejné zdravotníctvo pre rok 2025 podľa Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) nie sú dostatočné. Zdravotnícke zariadenia majú na rokovanie so zdravotnými poisťovňami zároveň málo času. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok vyhlásil prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.

"Všetkých troch poisťovní sme sa pýtali, ako to vidia s rozpočtom a s peniazmi pre Asociáciu nemocníc Slovenska a musíme konštatovať, že sme nedostali odpovede, ktoré by nás presvedčili o tom, že sú v rozpočte zdroje na to, aby sme vedeli kryť výdavky, ktoré potrebujeme," uviedol Pramuk. Ako dodal, zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou končia nemocniciam ANS 31. marca, čo poskytuje iba málo času na vyrokovanie nových zmlúv. "Dostali sme neskoro vyhlášku, nevieme presne koľko peňazí tam je," vyhlásil.

Výpovede lekárov mali vplyv na rozpočet

Ako dodal, udalosti okolo výpovedí lekárov mali vplyv na rozpočet zdravotníctva, čo je podľa neho v rozpore s minulými vyhláseniami kompetentných osôb.

Pramuk tvrdí, že štátne nemocnice môžu dostať 191 miliónov eur, čo v rozpočte "nie je úplne špecifikovaný riadok". ANS to podľa neho považuje za nespravodlivé a tieto nenaviazané zdroje by mali byť v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti ako takej.

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania programovú vyhlášku týkajúcu sa plánu prerozdelenia financií pre zdravotníctvo na tento rok. Celkové výdavky verejného zdravotného poistenia sa očakávajú na úrovni 8,6 miliardy eur, z čoho 8,3 miliardy eur tvoria priamo výdavky na zdravotnú starostlivosť.