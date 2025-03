Asociácia nemocníc odmieta kritiku: Nikdy nerokovala o individuálnych úhradových podmienkach svojich členov

Asociácia nemocníc Slovenska (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

ANS sa ohradila voči tvrdeniam riaditeľa bojnickej nemocnice Petra Glatza. "Podľa tvrdenia v jeho facebookovom statuse sa domnievame, že problémom bojnickej nemocnice je nedostatočná mesačná úhrada," uviedla ANS. Pripomenula, že ďalším poslaním ANS je rokovanie so zdravotnými poisťovňami o textácii zmluvných podmienok, ako aj o výške každoročnej mzdovej a inflačnej valorizácie, ktorú predpisuje zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a Zákonník práce. Výška valorizácie a jej prerozdelenie medzi jednotlivých členov ANS sú podľa nej riadne revidované a overené, či už Inštitútom zdravotných analýz, ako aj zdravotnými poisťovňami.

Bojnická nemocnica nie je členom ANS od stredy

"Riaditelia nemocníc vrátane pána Glatza však nesú plnú zodpovednosť za rokovania o individuálnych podmienkach pre svoje nemocnice. ANS na takéto rokovania nikdy nemala a nemá mandát. Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že bojnická nemocnica pod vedením aj súčasného riaditeľa niekoľko rokov po sebe zdravotným poisťovniam nedodala podklady na vyčíslenie každoročnej valorizácie," dodala ANS.

Bojnická nemocnica nie je členom ANS od stredy (12. 3.). Vedenie nemocnice uviedlo, že súkromné nemocnice v ANS dostali vyššie platby ako nemocnice v správe samosprávnych krajov, ktoré sú rovnako členmi ANS. "Zistili sme, že ak by sme mali minulý rok nastavené platby za hospitalizácie ako členovia ANS - súkromné nemocnice, mali by sme o zhruba päť miliónov eur vyšší príjem v roku 2024. A to je len rozdiel v najväčšej poisťovni a len za starostlivosť na lôžkach," tvrdí Glatz. Zriaďovateľom NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach je Trenčiansky samosprávny kraj.