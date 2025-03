Bojnická nemocnica vystúpila z Asociácie nemocníc Slovenska: Kritizuje platby od poisťovní

Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach (Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa)

BOJNICE - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach vystúpila z Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), členom nie je od stredy (12. 3.). Riaditeľ NsP Peter Glatz vo štvrtok informoval, že k tomuto kroku vedenie zdravotníckeho zariadenia pristúpilo po analýze zverejnených zmlúv Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) s inými nemocnicami. Súkromné nemocnice v ANS podľa neho dostali vyššie platby ako nemocnice v správe samosprávnych krajov, ktoré sú rovnako členmi ANS.

"Zistili sme, že ak by sme mali minulý rok nastavené platby za hospitalizácie ako členovia ANS - súkromné nemocnice, mali by sme o zhruba päť miliónov eur vyšší príjem v roku 2024. A to je len rozdiel v najväčšej poisťovni a len za starostlivosť na lôžkach," tvrdí Glatz.

Riaditeľ nemocnice sa pri tom podľa svojich slov opiera o zverejnené zmluvné údaje. "Analýza porovnala úhradu za rovnaký výkon zdravotnej starostlivosti na lôžkach. VšZP zazmluvnila súkromným nemocniciam, ktoré sú členmi ANS, platbu vyššiu v desiatkach percent ako nemocniciam, ktorých zriaďovateľom sú samosprávne kraje a sú tiež členmi ANS," spresnil.

Nemocnica žiadala informácie o platbách iným nemocniciam

Nemocnica žiadala informácie o platbách iným nemocniciam na základe infožiadosti, poisťovne jej podľa Glatza neposkytli údaje, prípadne poskytli len neúplné.

"Odteraz teda budeme s poisťovňami rokovať priamo. Opätovne ich preto žiadame o potrebné dáta. Preberáme totiž priamu zodpovednosť za zabezpečenie dostatku peňazí na kvalitnú zdravotnú starostlivosť v našom regióne. A na to potrebujeme zistiť a garantovať spravodlivý diel pre našich pacientov, lekárov, personál a nakoniec - aj pre nemocnicu ako takú," vyhlásil riaditeľ nemocnice.