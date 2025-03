Štátne dlhopisy si kúpilo vyše 21-tisíc občanov, projekt prekonal očakávania

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prvý predaj štátnych dlhopisov určených bežným občanom na Slovensku prekonal očakávania, keď sa celkový objem 500 miliónov eur predal za 3,5 dňa. Projekt preto bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Celkovo si dlhopisy pre ľudí kúpilo 21.200 investorov. Priemerná investovaná suma bola 22.600 eur, najviac občanov investovalo od 4000 do 10.000 eur. Uviedol to vo štvrtok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pri zhodnotení výsledkov projektu spolu s riaditeľom Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Danielom Bytčánkom.

"Ja sám som bol veľmi prekvapený tým, ako rýchlo sa začali vypredávať dlhopisy. My sme s pánom Bytčánkom rátali, že to bude trvať asi tak dva týždne a že ten posledný tretí týždeň budeme musieť zvýšiť objem na tých konečných 500 miliónov eur. Nakoniec sme k tomu museli pristúpiť hneď po prvom dni," pripomenul Kamenický.

Vyzdvihol, že investícia do štátneho dlhopisu je bezpečná a v tomto prípade sa podarilo nastaviť aj atraktívne podmienky, aby sa to ľuďom oplatilo. "Občania Slovenskej republiky vedia počítať a ďakujem aj za dôveru," doplnil minister.

Záujem o štátne dlhopisy je naďalej obrovský

Záujem medzi občanmi o štátne dlhopisy je podľa neho naďalej obrovský. "Musím povedať, že nám volajú denne ľudia, ktorí sa pýtajú, či budeme pokračovať v tomto projekte. My v ňom budeme pokračovať, ale ako sme už oznámili, takýto projekt si vyžadujú určitú prípravu, preto ďalšie dlhopisy budú až budúci rok," avizoval Kamenický s tým, že konkrétne podmienky sa budú nastavovať podľa toho, aká bude v danom čase situácia na finančných trhoch.

Ako ďalej priblížil riaditeľ ARDAL, dvojročný dlhopis Investor si kúpilo 11.800 a štvorročný Patriot 10.400 ľudí. Približne 1000 občanov si kúpilo obidva dlhopisy. Najväčší počet investorov vložil do kúpy dlhopisov sumu medzi 4000 a 10.000 eur, druhá najväčšia skupina investovala od 11.000 do 30.000 eur. Veková štruktúra investorov bola podľa Bytčánka miernym prekvapením. "Najväčší záujem investorov bol vo vekovej skupine 65 rokov. My sme predaj týchto dlhopisov cielili na skupinu strednej generácie medzi 40 a 70 rokov. Ale to, že tých investorov bolo najviac v skupine nad 65 rokov, nás trochu prekvapilo. Druhá najsilnejšia skupina bola od 51 do 65 rokov," vyčíslil. Táto druhá skupina investovala podľa neho do dlhopisov aj najväčšiu sumu.

Najmladší investor mal 9 mesiacov

Najstarší investor mal 95 rokov a najmladší deväť mesiacov, za ktorého nakupoval jeho zákonný zástupca. Stredná hodnota investície, tzv. medián predstavoval 9000 eur. Najsilnejší predajný deň bol 3. marca. Dlhopisy mohli kupovať občania z celej EÚ, investovalo však do nich iba 30 nerezidentov. "Tie dlhopisy boli primárne určené slovenským občanom, ale ten záujem iba 30 investorov (zo zahraničia) bol pomerne malý a pre nás prekvapujúci," doplnil Bytčánek.

Ministerstvo financií (MF) SR a ARDAL pripravili emisiu dvoch dlhopisov pre ľudí Investor a Patriot s rôznou dobou splatnosti, ktoré sa začali predávať v pondelok 3. marca. Na začiatku bola celková suma emisie stanovená na 400 miliónov eur, následne zvýšená na 500 miliónov eur. Vypredali sa 6. marca. Ich úročenie je 3 % za dvojročný a 3,3 % za štvorročný dlhopis, pričom ide o čistý výnos bez daní, odvodov či poplatkov. Minimálna hodnota dlhopisu bola 1000 eur.