AKTUÁLNE Expolicajt Kaľavský nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody: Prihlásil sa sám

Ján Kaľavský (Zdroj: Topky.sk)

BRATISLAVA - Bývalý policajt Ján Kaľavský, odsúdený za korupciu i vyzrádzanie informácií z prostredia polície, nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody. Potvrdila to advokátka Eva Mišíková. Upozornil na to portál 360tka.