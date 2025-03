Mladú Slovenku (23) našli mŕtvu v exotickom rezorte! HROZNÉ, v akom stave objavili jej telo

(Zdroj: Getty Images, Facebook)

MANILA - Mladú Slovensku našli na filipínskom ostrove Boracay mŕtvu. V pondelok (10. 3.) odišla na pláž, no naspäť do hotela sa už nevrátila. V stredu (12. 3.) jej telo objavili v opustenej kaplnke, podľa miestnych médií bola do pol pása nahá a mala bodnú ranu v oblasti brucha. Prípad vyšetruje polícia.