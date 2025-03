PRIESKUM Najoblúbenejšia politička histórie je ZNÁMA! Pozrite sa, ako skončila Beňová, Radičová či Schmögnerová

Zuzana Čaputová (Zdroj: archív)

Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Po Čaputovej nasleduje s výrazným rozdielom bývalá premiérka z rokov 2010-2012 Iveta Radičová. Vyslovilo sa za ňu 12 percent respondentov. Obľubu jej častejšie deklarujú voliči KDH, SAS alebo Demokratov. Bývalá premiérka je viac obľúbená medzi mužmi ako ženami a častejšie jej sympatie vyjadrili aj stredné vekové generácie vo veku od 53 do 60 rokov a ľudia s vysokoškolským vzdelaním.

(Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Na treťom mieste skončila súčasná ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Myslí si to 8 percent voličov. Nasleduje europoslankyňa za Smer-SSD Monika Beňová (5 percent), exministerka financií Brigita Schmögnerová (4 percentá) a ministerka kultúry za SNS Martina Šimkovičová (4 percentá). Po nej nasledujú Magda Vašáryová (2 percentá), Veronika Remišová (2 percentá) a Zuzana Martináková (1 percento). Takmer tretina populácie nemá žiadnu obľúbenú slovenskú političku.

Ženy do politiky patria

Z prieskumu vyplynulo, že až 83 percent opýtaných si myslí, že ženy do politiky patria. Takýto názor má porovnateľný počet oslovených žien a mužov. To, že ženy nepatria do politiky si myslí 11 percent respondentov. „Ženy do politiky nepatria najmä podľa tých, ktorí deklarujú, že by sa na voľbách nezúčastnili. Pohľad prostredníctvom elektorátov koaličných a opozičných strán nám ukazuje, že ženy do politiky nepatria častejšie podľa voličov súčasnej vládnej koalície. Spomedzi jednotlivých generácií častejšie zastáva tento názor staršia generácia X, teda ľudia vo veku 53 až 60 rokov,“ uviedla agentúra NMS.

Empatiu a rozvážnosť považujú za hlavné prednosti žien v politike aj muži. „Je však nutné podotknúť, že muži v porovnaní so ženami uvádzajú jednotlivé prednosti menej často ako ženy a 16 percent mužov nevedelo uviesť žiadne prednosti,“ doplnila agentúra.

Prieskum sa konal v čase od 5. 2. – 9. 2. 2025. Zúčastnilo sa ho 1 001 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov. Prieskum bol zrealizovaný na náklady agentúry.