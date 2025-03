Slovensko čaká prudká zmena počasia: VAROVANIE Búrky a silný vietor, pripravte sa aj na prvé blesky!

(Zdroj: Getty Images)

Podľa aktuálnych predpovedí teplé počasie vystriedajú prehánky a búrky. Oblasť tlakovej výše, ktorá už niekoľko dní ovplyvňuje počasie na Slovensku a priniesla stabilné a slnečné počasie vystrieda zvlnený studený front a oblasť nízkeho tlaku. Studený front a vplyv nízkeho tlaku zmení stabilný a slnečný charakter počasia na dynamické počasie, informovalo imeteo.sk.

Prvý náznak zmeny možno očakávať už v utorok, keď cez Balkán bude smerom k severovýchodu postupovať tlaková níž, ktorá so sebou prinesie aj veľké množstvo zrážok. Tie by mali ovplyvniť počasie iba v južných regiónoch nášho územia a celoplošný dážď sa v týchto dňoch Slovensku vyhne. Tlaková níž, ktorá sa ale nad Balkánom zrejme udrží bude pre Slovensko znamenať silnejšie juhozápadné prúdenie.

Toto prúdenie bude prevažne teplé a vlhké, no zároveň do našej oblasti prinesie aj vplyv tlakovej výše. Pre naše územie to bude znamenať, že túto vzduchovú hmotu bude slnečné žiarenie labilizovať, a oblačnosť a prehánky sa postupne budú tvoriť na väčšine územia. Premenlivé a oblačné počasie možno očakávať už od stredy a vplyvom teplého vzduchu prinesú aj prvé tohtoročné búrky.

Teploty sa budú pohybovať v nadpriemerných hodnotách od +12 do +19 stupňov Celzia. A hoci vzduchová hmota prinesie búrky najmä popoludní, nebudú intenzívne a nemali by byť sprevádzané ani nebezpečnými sprievodnými javmi, blesky ale meteorológovia nevylúčili.