Polícia VARUJE, podvodníci zvyšujú latku! Zneužívajú občiansky preukaz nič netušiacich ľudí

"Už to nie je len staré známe ´objednám kuriéra, zaplatím vopred´. Bazároví podvodníci si po novom pomáhajú aj skenmi občianskych preukazov, ktorými sa oháňaju v snahe obalamutiť vás, že sú skutočnými kupujúcimi. Zneužívajú pritom reálne dokumenty nič netušiacich ľudí," upozorňuje slovenská polícia.

Polícia v takýchto prípadoch preto odporúča postupovať extrémne obozretne. Dôležité je si skontrolovať e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej s vami komunikujú a nedať sa oklamať tým, že sa vám pri odosielateľovi zobrazí meno z dokladu. "Podvodníci dobre vedia, čo robia. Ak uvidíte otrepané frázy o objednaných kuriéroch a potvrdeniach platby, rovno takéto maily mažte," radí polícia.

Nebezpečenstvo zdieľania citlivých údajov

Podľa polícia ide o dokonalý príklad ilustrujúci nebezpečenstvo zdieľania citlivých údajov či dokumentov na internete. A ak sa totiž raz dostanú na internet, už ich z neho nevymažete.



"Tým, že niekomu v dobrej viere pošlete sken občianskeho preukazu či iného dokumentu s citlivými údajmi riskujete, že sa vaše údaje môžu dostať do rúk niekomu, koho úmysly už také dobré nebudú. Poslať neznámemu človeku na internete sken vášho občianskeho preukazu je ekvivalentom toho, že mu do ruky dáte vašu platobnú kartu s PIN kódom. Nemusíte síce prísť o peniaze, avšak môžete sa dostať do rovnakých, ak nie väčších problémov," varuje polícia na záver.