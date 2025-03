Hnutie Slovensko volá po jednote v opozícii a spolupráci: Šimečka by sa mal viac snažiť

Michal Šipoš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Hnutie Slovensko volá po jednote v opozícii. Myslí si, že líder PS Michal Šimečka by sa mal viac snažiť spájať celú opozíciu a nehrať len sólo jazdu. Uviedol to člen predsedníctva hnutia a šéf poslaneckého parlamentného klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš na nedeľňajšej tlačovej konferencii.

"Ja očakávam od kolegov z PS, že si trošku vstúpia do svedomia, možno trošku potlačia ego a budú sa snažiť o to, aby opozíciu spájali. My sme pripravení, všetky kroky za naše hnutie Slovensko sa snažíme robiť tak, aby opozícia konala jednotne a hovorím, na to je potrebné, aby líder opozície vyvinul trošku väčšie úsilie a nehral to len na seba," skonštatoval.

archívne video

Tlačový brífing Hnutia Slovensko na tému Vláda tají pred občanmi svoje zlyhania s európskymi peniazmi (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Šipoš vyhlásil, že hnutie Slovensko robí kroky na spájanie opozície. "Ale oni nemajú záujem o našu spoluprácu, nie sú ochotní ani nás osloviť, keď idú zvolávať mimoriadnu schôdzu, nie sú ochotní sa niekedy ani pozdraviť na chodbe, tak to vás ľudsky zamrzí," podotkol. Zároveň apeloval na opozičné strany, aby verejne odmietli prípadnú povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD aj Republikou.

Šimečka v nedeľu v relácii Politika 24 na Joj 24 povedal, že by bol rád, keby s hnutím Slovensko fungovala spolupráca aj na prípadnej vládnej úrovni, no žiaľ to nejde. Hnutiu Slovensko vyčítal chýbajúcu slušnú komunikáciu. Hovoril o útokoch na ich hnutie, najmä zo strany lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča. V prípadnej vláde by pre PS podľa neho mohli byť spoľahlivými partnermi SaS, KDH či terajší mimoparlamentní Demokrati. Vylúčil tiež spoluprácu s Hlasom-SD.