Šimečkovi chýba pri hnutí Slovensko slušná komunikácia: Spolupráca s Matovičom by bola krátkodobá a nestabilná!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Za základ spolupráce považuje vzájomný rešpekt. Pri opozičnom hnutí Slovensko mu chýba slušná komunikácia. "Je to ťažké, tá spolupráca. Bol by som rád, aby fungovala aj na nejakej (prípadnej, pozn. redakcie) vládnej úrovni, ale vidíme, že to nejde. Bolo by to krátkodobé a nestabilné," skonštatoval. V prípadnej vláde by podľa neho pre PS mohli byť spoľahlivými partnermi SaS, KDH či terajší mimoparlamentní Demokrati. Prípadná budúca koaličná spolupráca s Hlasom-SD je podľa Šimečku pre PS uzavretá.

ER dáva premiérovi úlohu, ktorú už dlhšie nie je schopný splniť

Zo záverov tohtotýždňového európskeho samitu podľa Šimečku nevyplýva nič nové. Európska rada (ER) dáva podľa neho premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) úlohu, ktorú už dlhšie nie je schopný splniť - rokovať o tranzite plynu s ukrajinskou stranou. "Zo záverov nevyplýva nič nové, len, že Robert Fico to, čo mal robiť, zatiaľ nerobí," poznamenal Šimečka. Pripomenul, že PS dlhodobo tvrdí, že riešenie otázky tranzitu plynu je medzi Slovenskom a Ukrajinou. Skritizoval, že Fico sa namiesto toho snažil riešenia hľadať v Moskve. Verí, že SR sa čo najskôr vráti k normálnemu dialógu s Ukrajinou.

archívne video

Poslanci z Progresívneho Slovenska o aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Šimečka súhlasí, že je potrebné zvyšovať obranyschopnosť Európskej únie aj jej členských štátov. Uvoľnenie pravidiel Paktu stability a rastu vníma ako pozitívny krok. Od vlády očakáva konkrétny plán, ako chce podporiť obranyschopnosť Slovenska.

Fatálne, pre slovenskú zahraničnú politiku

Zároveň od premiéra čaká odpoveď na otázku, kto sú spojenci Slovenska. Ficovi vyčíta, že SR je izolovaná od najdôležitejších medzinárodných rokovaní a rozhodnutí. Považuje to za fatálne pre slovenskú zahraničnú politiku. "Keď nie ste pri stole, tak ste na jedálnom lístku. (...) Obávam sa, že SR pod vplyvom tejto vlády už nebude sedieť pri dôležitých rokovaniach, lebo Robert Fico nechce," skonštatoval líder PS s tým, že postoju premiéra nerozumie.

archívne video

Prezident Pellegrini vníma postoj premiéra k európskemu samitu ako hájenie záujmov SR (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Šimečka reagoval aj na výzvu opozičného hnutia Slovensko, aby PS stiahlo návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k transakčnej dani a zabránilo tak koalícii zabezpečiť si väčšinu v parlamente. PS podľa Šimečku počká na postoj vedenia parlamentu a potom zváži ďalšie kroky. Ubezpečil, že hnutie neurobí nič, čím by pomohlo vládnej koalícii. "Keď budeme vidieť, že to chcú využiť iba na to, aby si doplnili väčšinu, tak schôdza nemusí byť. Máme to v rukách my," povedal predseda PS. Zároveň zopakoval, že PS urobí všetko preto, aby transakčnú dať zrušilo.